Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026

Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, hadir dalam acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta, Rabu (7/10). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, mengungkapkan targetnya pada MotoGP Indonesia 2026. Ia ingin tampil kompetitif sekaligus membidik podium seperti yang diraihnya pada musim lalu.
Seri MotoGP Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan ini, 9-11 Oktober 2026.
Aldeguer mengakui kondisinya saat ini belum ideal setelah meraih sejumlah hasil kurang memuaskan dalam beberapa seri terakhir. Namun, pembalap asal Spanyol itu bertekad kembali menemukan performa terbaik dan membidik hasil positif di Mandalika.
“Target saya adalah tampil kompetitif. Memang, kondisi kami saat ini tidak sama seperti musim lalu. Tetapi saya berharap bisa bersaing untuk meraih podium,” kata Aldeguer kepada awak media, termasuk JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (7/10).
“Jika itu terwujud, tentu akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi saya,” sambungnya.
Aldeguer memiliki kenangan manis di Sirkuit Mandalika. Pada MotoGP Indonesia 2025, ia berhasil merebut podium pertama setelah mengungguli Pedro Acosta dan rekan setimnya, Alex Marquez.
Upaya Aldeguer untuk kembali naik podium secara beruntun dalam dua musim tentu tidak akan mudah. Sejak Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP pada 2022, belum ada pembalap yang mampu mempertahankan kemenangan pada musim berikutnya.
Aldeguer pun menyadari persaingan di Sirkuit Mandalika akhir pekan nanti akan berlangsung ketat. Meski demikian, ia tetap optimistis menghadapi seri ke-17 MotoGP 2026 tersebut.
“Sejujurnya, para pembalap lain, termasuk dari Aprilia, juga dipastikan akan tampil kuat di sini. Namun, kami harus percaya pada kemampuan sendiri dan memberikan yang terbaik,” terang Aldeguer.
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Sebelum beraksi di Sirkuit Mandalika, Aldeguer bersama Alex Marquez menyempatkan diri menyapa para penggemar melalui acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta.
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