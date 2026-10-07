Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Rizky Ridho: Alhamdulillah Trofi Pertama!

JawaPos.com - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, bangga menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Gelar tersebut menjadi trofi pertamanya bersama skuad Garuda di level senior.

Timnas Indonesia merebut gelar juara setelah menumbangkan Thailand secara dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10). Skuad Garuda menang 4-2 melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu pertandingan.

Kesuksesan tersebut sekaligus mewujudkan penantian Timnas Indonesia untuk kembali meraih trofi di level senior. Sebelumnya, skuad Garuda terakhir kali menjadi juara pada SEA Games 1991 di Manila. Artinya, Indonesia harus menunggu 35 tahun untuk kembali merasakan gelar juara.

Rizky Ridho mengaku sangat bahagia karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya meraih trofi bersama Timnas Indonesia di level senior. Meski demikian, pemain Persija tersebut tidak ingin cepat berpuas diri dan bertekad tampil lebih baik pada masa mendatang.

“Alhamdulillah, trofi pertama untuk Timnas. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Selamat menikmati, kita rayakan bareng-bareng,” ucap Rizky Ridho, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (7/10).

Hal senada disampaikan rekan setimnya di Persija, Shayne Pattynama. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku bangga bisa menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

“Saya sangat bangga kepada semua orang dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari tim ini. Sungguh luar biasa,” ujar Shayne.

Persija Jakarta mengirimkan lima pemain ke skuad Timnas Indonesia pada ajang tersebut. Selain Rizky Ridho dan Shayne Pattynama, tiga pemain lainnya adalah Rayhan Hannan, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata.

Dari lima pemain tersebut, hanya Rizky Ridho, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan yang mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Sementara itu, Jordi Amat dan Nadeo Argawinata tidak dimainkan dalam empat pertandingan skuad Garuda pada ajang tersebut.