Ole Romeny Hingga Ragnar Oratmangoen! Simak Reaksi Bomber Timnas Indonesia Saat Juara FIFA ASEAN Cup

JawaPos.com-Skuad Timnas Indonesia merayakan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Termasuk diantaranya para penyerang yaitu Ole Romeny, Mitchell Baker, Ragnar Oratmangoen, dan Luke Vickery.

Lalu, seperti apa perayaan mereka di sosial media setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Untuk mengetahuinya, baca terus artikel ini.

1. Ole Romeny

Ole Romeny merasa senang bisa merasakan gelar pertamanya bersama Timnas Indonesia yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Ia berharap gelar FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi inspirasi bagi anak-anak.

"Yang ini terasa berbeda... trofi pertama bersama keluarga. Anak-anak tidak pernah berhenti bermimpi!!!! INDONESIA WE UP!," tulis Ole Romeny di Instagram, Selasa (6/10).

Penyerang 26 tahun tersebut membuat lini depan menjadi berbahaya. Melansir Lapang Bola, Ole memiliki kreativitas yang terlihat dari delapan kreasi peluangnya selama FIFA ASEAN Cup dan mengoleksi empat assist.

2. Mitchell Baker

Mitchell Baker ikut merasakan penantian supporter yang menunggu gelar Timnas Indonesia sejak terakhir kali pada 1991. Ia juga merasa lega bisa mengakhiri puasa gelar Timnas Indonesia.