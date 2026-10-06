Bungkam Negara Kelahirannya di Final ASEAN Cup 2026, Elkan Baggott Bangga Jadi WNI

Moment gol dari Elkan Baggott ke Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mengalahkan negara kelahirannya, Thailand, pada partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengaku bangga menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Timnas Indonesia menumbangkan Thailand dengan susah payah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB. Skuad Garuda menang melalui drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.
Elkan Baggott menjadi salah satu pemain kunci di balik kemenangan bersejarah Timnas Indonesia. Pemain berjuluk Big Elk itu mencetak gol krusial untuk menyamakan kedudukan saat babak perpanjangan waktu, serta menjadi salah satu eksekutor penalti skuad Garuda.
“Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih atas seluruh dukungan dari para suporter. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia hari ini,” kata Elkan Baggott, dikutip Selasa (6/10).
Elkan Baggott juga memberikan apresiasi khusus kepada pelatih John Herdman. Menurutnya, juru taktik asal Inggris itu berperan besar dalam kesuksesan Timnas Indonesia meraih gelar juara.
"Saya juga ingin memberikan apresiasi khusus kepada pelatih kami. Tidak mungkin kami memenangkan pertandingan ini tanpa dia," ungkapnya.
"Mereka mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga untuk memastikan kami bisa tampil sebaik mungkin. Bermain dalam pertandingan yang berlangsung setiap tiga hari secara beruntun di sini tentu tidak mudah," sambung pemain Millwall tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan perjuangan Timnas Indonesia sepanjang FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya berlangsung selama pertandingan. Ada banyak pekerjaan yang dilakukan tim di luar lapangan untuk memastikan para pemain selalu berada dalam kondisi terbaik.
"Banyak pekerjaan di balik layar dilakukan untuk membuat kami merasa sesiap mungkin menghadapi pertandingan berikutnya," pungkas Elkan Baggott.
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