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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.35 WIB

FIFA ASEAN Cup 2026: Pembuktian Indonesia sebagai Tuan Rumah, Panggung Talenta, dan Juara ASEAN

Penyanyi Anggun C Sasmi tampil pada perhelatan final FIFA ASEAN Cup 2026 timnas Indonesia vs Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Penyanyi Anggun C Sasmi tampil pada perhelatan final FIFA ASEAN Cup 2026 timnas Indonesia vs Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gelora Bung Karno, Senayan, menjadi saksi malam bersejarah yang mempertemukan berbagai wajah Indonesia dalam satu panggung.

Musik, budaya, olahraga, dan antusiasme puluhan ribu suporter melebur dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin (5/10).

Malam yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand pada babak final, tidak hanya menjadi penutup turnamen perdana FIFA ASEAN Cup.

Ini sekaligus menjadi momen pembuktian kemampuan Indonesia untuk menghadirkan gelaran olahraga berskala Internasional dan menorehkan sejarah sebagai juara pertama dalam kompetisi yang sama.

Dari Opening hingga Closing Ceremony, Indonesia Hadirkan Talenta Terbaik

Sejak opening ceremony, FIFA ASEAN Cup 2026 telah menghadirkan atmosfer yang berbeda.

Panggung GBK diramaikan sejumlah musisi Indonesia, termasuk Agnez Mo yang tampil membawakan lagu-lagu hitsnya.

Penampilan Agnez mendapat sambutan hangat dari publik, terlebih setelah beberapa tahun terakhir lewat kiprahnya di panggung internasional dalam sejumlah pertunjukan dan produksi global seperti The Reacher.

“Ini bukan pertama kalinya saya tampil dengan lagu kebangsaan atau anthem di acara internasional besar, tapi entah kenapa, kali ini terasa berbeda,” tutur Agnez Mo.

Cerita serupa hadir melalui penampilan Anggun C. Sasmi di panggung closing ceremony.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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