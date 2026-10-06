Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.03 WIB

Antarkan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup Jadi Pencapaian Spesial John Herdman

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - John Herdman mengakui keberhasilan membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momen paling spesial dalam kariernya.

Dia menyebut keberhasilan tersebut sebagai pencapaian terbesar sepanjang karier kepelatihan. 

Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah menang dramatis atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB.

Setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu, skuad Garuda sukses menumbangkan lawannya melalui drama adu penalti dengan skor 4-2. 

Bagi Herdman, kesuksesan tersebut memiliki arti khusus sejak dirinya ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Sebab, dia sangat menyadari betapa pentingnya membawa skuad Garuda meraih prestasi. 

“Saya pikir dari segi momen, ini sangat spesial. Sangat spesial. Sejak pindah ke Indonesia, saya menyadari betapa besar arti sepak bola bagi masyarakat. Sepak bola adalah kehidupan,” kata Herdman dalam konferensi pers, dikutip Selasa (6/10).

Herdman kemudian membandingkan pencapaiannya bersama Timnas Indonesia dengan perjalanan ketikan menukangi Kanada.

Kala itu, dia berhasil membawa Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun penantian. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Jirayut Jitu, Timnas Indonesia Menang Lawan Thailand - Image
Entertainment

Prediksi Jirayut Jitu, Timnas Indonesia Menang Lawan Thailand

Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.07 WIB

Statistik Tidak Bisa Bohong! Bukti Sahih Kedigdayaan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Statistik Tidak Bisa Bohong! Bukti Sahih Kedigdayaan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.37 WIB

Tembus 117 Dunia! Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Tembus 117 Dunia! Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.16 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore