Antarkan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup Jadi Pencapaian Spesial John Herdman

JawaPos.com - John Herdman mengakui keberhasilan membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momen paling spesial dalam kariernya.

Dia menyebut keberhasilan tersebut sebagai pencapaian terbesar sepanjang karier kepelatihan.

Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah menang dramatis atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB.

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Setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu, skuad Garuda sukses menumbangkan lawannya melalui drama adu penalti dengan skor 4-2.

Bagi Herdman, kesuksesan tersebut memiliki arti khusus sejak dirinya ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Sebab, dia sangat menyadari betapa pentingnya membawa skuad Garuda meraih prestasi.

“Saya pikir dari segi momen, ini sangat spesial. Sangat spesial. Sejak pindah ke Indonesia, saya menyadari betapa besar arti sepak bola bagi masyarakat. Sepak bola adalah kehidupan,” kata Herdman dalam konferensi pers, dikutip Selasa (6/10).

Herdman kemudian membandingkan pencapaiannya bersama Timnas Indonesia dengan perjalanan ketikan menukangi Kanada.