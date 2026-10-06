Juara FIFA ASEAN Cup 2026! Ini Kerangka Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia membawa modal penting menuju Piala Asia 2027 setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand 4-2 lewat adu penalti di SUGBK, Jakarta, Senin (5/10), setelah bermain 2-2 hingga babak tambahan waktu.

Gelar tersebut menjadi trofi pertama Indonesia dalam 35 tahun sekaligus suntikan kepercayaan diri menghadapi Grup F bersama Jepang, Thailand, dan Qatar.

Juara FIFA ASEAN Cup Jadi Modal Timnas Indonesia Keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi bekal berharga bagi Timnas Indonesia sebelum menghadapi Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari mendatang.

Calvin Verdonk menilai kemenangan atas Thailand memiliki arti penting karena lawan tersebut kembali akan dihadapi Indonesia di fase grup Piala Asia 2027.

"Itu sebabnya pertandingan ini penting karena Thailand berada di grup yang sama dengan kami, begitu juga Jepang. Mereka adalah tim-tim Asia seperti ini, Anda tahu," kata Verdonk dikutip dari Antara, Selasa (6/10).

Indonesia harus melewati pertandingan dramatis sebelum memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dengan Thailand sampai babak tambahan waktu sebelum menang 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Bagi skuad asuhan John Herdman, keberhasilan tersebut juga memutus penantian panjang untuk meraih trofi.