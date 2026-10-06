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Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Alasan John Herdman Tunjuk Bek Jadi Eksekutor Penalti Timnas Indonesia vs Thailand

Presiden Prabowo Subianto bersama pemain Timnas Indonesia saat perayaan juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto bersama pemain Timnas Indonesia saat perayaan juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan di balik menunjuk pemain bertahan untuk menjadi eksekutor penalti saat menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Keputusan berani itu diambil karena para pemain bertahan menunjukkan hasil positif dalam sesi latihan.

Timnas Indonesia merebut gelar juara dengan susah payah atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB.

Skuad Garuda menang adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu.

Menariknya, dalam babak tos-tosan, semua penendang penalti Timnas Indonesia berposisi natural sebagai bek.

Mereka adalah Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil menjalankan tugasnya, sementara Thailand dua dari empat eksekutor gagal.

Strategi tersebut bisa dikatakan tak lazim karena seluruh penendang awal berposisi sebagai bek.

Namun, langkah berani Herdman itu justru terbukti ampuh membawa Timnas Indonesia merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Herdman menjelaskan bahwa penunjukkan para pemain bertahan tersebut memiliki dasar kuat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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