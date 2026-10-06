Bawa Garuda Juara ASEAN Cup 2026, Elkan Baggott: Saya Sangat Bangga jadi Orang Indonesia!

Pemain timnas Indonesia Elkan Baggott berebut bola dengan pemain Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott mengatakan merasa bangga ikut mengantar Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand pada babak final.
"Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih atas seluruh dukungan dari para suporter. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia hari ini," kata Baggot dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
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Indonesia mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti, setelah imbang 2-2 selama waktu normal.
Baggott menjadi salah satu pemain kunci yang mencetak gol krusial pada menit ke-116 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Pemain diaspora itu juga sukses menjalankan tugas sebagai salah satu penendang penalti.
Dia mengatakan keberhasilan Indonesia meraih gelar juara itu tak terlepas dari peran pelatih John Herdman yang telah bekerja keras bersama seluruh staf pelatih dan orang-orang di balik layar.
"Mereka mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga untuk memastikan kami bisa tampil sebaik mungkin," kata Baggott.
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Ia mengatakan bahwa menjalani pertandingan yang berlangsung secara beruntun selama beberapa hari pada FIFA ASEAN Cup bukan hal mudah.
Banyak pekerjaan di balik layar, kata dia, dilakukan tim untuk membuat ia bersama rekan-rekannya merasa siap menghadapi setiap pertandingan dari fase grup hingga final.
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