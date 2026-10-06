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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.37 WIB

Statistik Tidak Bisa Bohong! Bukti Sahih Kedigdayaan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia merayakan keberhasilan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand melalui drama adu penalti. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia merayakan keberhasilan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand melalui drama adu penalti. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati empat pertandingan, mencetak 13 gol, dan hanya kebobolan empat kali.

Skuad Garuda memastikan gelar setelah menundukkan Thailand melalui drama adu penalti di partai final yang berlangsung sengit hingga extra time.

Perjalanan Timnas Indonesia menuju gelar juara tidak berlangsung mudah. Skuad Garuda harus melewati fase grup dengan persaingan ketat sebelum mengalahkan Thailand pada laga final.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia langsung menunjukkan ketajaman dengan menang 2-0 atas Singapura.

Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny menjadi pencetak gol yang membawa Skuad Garuda mengamankan tiga poin.

Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum Timnas Indonesia menghadapi Malaysia. Namun, laga kedua justru berubah menjadi ujian berat setelah Thom Haye menerima kartu merah pada menit ke-36.

Bermain dengan 10 pemain membuat Timnas Indonesia harus lebih banyak bertahan menghadapi tekanan Malaysia.

Meski terus digempur, Skuad Garuda mampu menjaga gawangnya tetap aman dan mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0.

Hasil imbang tersebut membuat persaingan Grup A masih terbuka hingga pertandingan terakhir.

Editor: Edi Yulianto
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