Prediksi Jirayut Jitu, Timnas Indonesia Menang Lawan Thailand

JawaPos.com - Prediksi Jirayut soal laga Timnas Indonesia melawan Thailand terbukti tepat. Sebelum pertandingan putaran final FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, penyanyi asal Thailand tersebut sudah lebih dulu menyebut Indonesia sebagai tim yang akan meraih kemenangan.
Momen itu terjadi saat Jirayut mendapat pertanyaan dari Rizky Billar mengenai prediksinya untuk pertandingan Indonesia versus Thailand. Percakapan video tersebut kemudian dibagikan melalui akun Instagram pribadi Jirayut.
Rizky Billar sempat beberapa kali memastikan pilihan Jirayut sebelum akhirnya mendapatkan jawaban yang tegas. Jirayut pun tidak ragu menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang akan keluar sebagai pemenang.
"Hasilnya sama," ujar Jirayut menjawab pertanyaan Rizky Billar dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
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Rizky Billar kemudian kembali mengejar jawaban Jirayut. Ia ingin memastikan negara mana yang diprediksi bakal menang dalam pertandingan tersebut.
"Yang juara Indonesia. Karena aku di Indonesia," kata Jirayut sambil tertawa.
Ucapan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah pertandingan benar-benar berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand. Prediksi Jirayut pun seolah menjadi firasat yang berbuah manis, terlebih dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia setelah lama berkarier dan menetap di Tanah Air.
Bagi Jirayut, pertandingan Indonesia melawan Thailand juga memiliki sisi emosional tersendiri. Pasalnya, ia merupakan warga negara Thailand yang justru ikut memberikan dukungan kepada Indonesia, negara yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di industri hiburan.
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Jawa Pos
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