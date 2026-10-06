Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Malam Luar Biasa!

Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tak bisa menutupi kebahagiannya usai membawa timnya juara FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman memberikan apresiasi setinggi langit kepada para pemain dan suporter yang memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda.

Timnas Indonesia merebut gelar juara setelah menumbangkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10) malam WIB. Setelah bermain imbang 2-2, skuad Garuda mengunci kemenangan 4-2 di babak adu penalti.

Usai laga, Herdman mengakui kesuksesan Timnas Indonesia tak luput dari dukungan besar dari suporter. Ia sangat bangga dengan perjuangan anak asuhnya, sekaligus memberikan kredit kepada Emil Audero yang sukses menepis tendangan penalti pemain Thailand.

“Terima kasih banyak kepada para suporter. Luar biasa malam ini. Final adalah final, saya sudah beberapa kali mengalaminya bersama sejumlah tim dan pertandingan seperti ini selalu sulit,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (6/10).

“Saya bangga kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan satu sama lain dan kepada negara ini. Saya juga bangga kepada para suporter yang terus bersama kami hingga tendangan penalti terakhir, ketika Emil Audero berhasil melakukan penyelamatan,” sambungnya.

Ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda berhasil meraih gelar juara setelah terakhir kali pada SEA Games 1991 di Manila. Artinya, Indonesia baru mengakhiri dahaga gelarnya selama 35 tahun.

“Ini adalah momen yang membanggakan bagi Indonesia, sebuah momen bersejarah. Orang ini mencetak gol tersebut dan telah membantu kami menjadi sebuah kelompok yang solid. Itulah misi kami, tidak peduli seberapa sulit atau berapa lama waktu yang dibutuhkan,” ujar Herdman.