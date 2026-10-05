Imbang 2-2 di Extra Time, Duel Timnas Indonesia vs Thailand Lanjut ke Babak Penalti

JawaPos.com - Timnas Indonesia dan Thailand bermain sengit pada babak extra time dengan skor 2-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (5/10) malam WIB.

Skor imbang tersebut membuat pertandingan pamungkas berlanjut ke babak adu penalti.

Saling Balas Gol di Babak Extra Time Di perpanjangan waktu, Ole Romeny dan kawan-kawan yang unggul jumlah pemain terus melancarkan tekanan.

Kali ini, Egy Maulana Vikri menjadi pembeda. Penetrasi, umpan silang, dan terobosannya sering menghasilkan peluang.

Namun, penyelesaian dan keputusan akhirnya selalu buruk.

Di awal perpanjangan waktu kedua, serangan balik Thailand sukses menghukum Timnas Indonesia.

Peeradol Chamrasamee sukses membawa Gajah Perang unggul setelah menundukkan Emil Audero lewat tembakan mendatarnya menit 111.

Kendati demikian, Timnas Indonesia berhasil membalas gol tersebut pada menit ke-116 lewat sontekan Elkan Baggott usai memanfaatkan bola muntahan.