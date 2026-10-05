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Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Imbang 2-2 di Extra Time, Duel Timnas Indonesia vs Thailand Lanjut ke Babak Penalti

Selebrasi para pemain Indonesia usai membobol gawang Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Selebrasi para pemain Indonesia usai membobol gawang Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Timnas Indonesia dan Thailand bermain sengit pada babak extra time dengan skor 2-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (5/10) malam WIB.

Skor imbang tersebut membuat pertandingan pamungkas berlanjut ke babak adu penalti. 

Saling Balas Gol di Babak Extra Time

Di perpanjangan waktu, Ole Romeny dan kawan-kawan yang unggul jumlah pemain terus melancarkan tekanan.

Kali ini, Egy Maulana Vikri menjadi pembeda. Penetrasi, umpan silang, dan terobosannya sering menghasilkan peluang.

Namun, penyelesaian dan keputusan akhirnya selalu buruk.

Di awal perpanjangan waktu kedua, serangan balik Thailand sukses menghukum Timnas Indonesia.

Peeradol Chamrasamee sukses membawa Gajah Perang unggul setelah menundukkan Emil Audero lewat tembakan mendatarnya menit 111.

Kendati demikian, Timnas Indonesia berhasil membalas gol tersebut pada menit ke-116 lewat sontekan Elkan Baggott usai memanfaatkan bola muntahan.

Laga semakin berjalan sengit. Pada akhirnya, skor berakhir 2-2 dan laga berlanjut ke babak adu penalti. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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