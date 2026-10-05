Bungkam Thailand Lewat Drama Adu Penalti, Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi para pemain Indonesia saat lawan Thailand pada Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mereka menekuk Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (5/10) malam WIB.
Timnas Indonesia meraih gelar juara dengan susah payah karena bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.
Sampai akhirnya, skuad Garuda sukses menundukkan Thailand di babak penalti dengan skor 4-2.
Kevin Diks maju sebagai eksekutor pertama dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, yang juga ditiru Manuel Bihr.
Dean James eksekutor kedua juga berhasil, pun dengan Waris Choolthong dari sisi Thailand.
Baggott yang maju sebagai penendang ketiga mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sementara Thailand gagal mengeksekusi tendangan ketiga.
Posisi Timnas kian di atas angin berkat setelah Shayne Pattynama menundukkan Saranon Anuin.
Audero menjadi pahlawan dengan memastikan kemenangan Pasukan Garuda usai menepis eksekusi Nattapong Sayriya.
Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua berawal dari umpan jauh Ole Romeny yang mengarah kepada Luke Vickery.
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