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Andika Rachmansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 05.14 WIB

FIFA ASEAN Cup 2026: Imbang Dramatis 1-1, Timnas Indonesia vs Thailand Lanjut Extra Time

Selebrasi pemain Indonesia usai membobol gawang Thailand pada Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi pemain Indonesia usai membobol gawang Thailand pada Final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (5/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (5/10) malam WIB.

Skor imbang tersebut membuat pertandingan pamungkas berlanjut ke babak extra time

Timnas Indonesia Mendominasi Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua berawal dari umpan jauh Ole Romeny yang mengarah kepada Luke Vickery.

Namun tendangan Vickery masih terlalu lemah sehingga mudah ditangkap kiper Thailand Saranon Anuin. 

Berselang lima menit, Timnas Indonesia kembali menciptakan peluang berbahaya lewat Mitchell Baker.

Sayang, tendangan keras yang dilepaskan striker berusia 19 tahun itu masih bisa ditepis Saranon Anuin. 

Sementara, Thailand perlahan mulai menemukan celah untuk menembus pertahanan Timnas Indonesia.

Skuad Gajah Perang itu menciptakan dua peluang beruntun lewat tendangan Teerasak Poephimai menit ke-16 dan tendangan first time Chanathip Songkrasin semenit kemudian. 

Kedua kesebelasan terus jual beli serangan, tetapi belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-30.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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