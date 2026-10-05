Dukungan Keluarga Jadi Motivasi Febri Hariyadi Kembali ke Lapangan

Febri Hariyadi tengah intensif mengikuti sesi latihan kebugaran usai menjalani operasi ACL. (Persib) JawaPos.com - Pemain depan Persib Bandung, Febri Hariyadi, terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL).

Memasuki enam bulan setelah menjalani operasi, kondisi pemain yang akrab disapa Bow tersebut perlahan semakin membaik.

Febri saat ini masih menjalani berbagai tahapan pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisiknya.

Pemain bernomor punggung 13 itu pun berharap proses rehabilitasi yang dijalaninya bisa membawa dirinya kembali ke lapangan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Memasuki enam bulan setelah operasi, sejauh ini cukup baik. Proses pemulihannya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan secepatnya bisa segera kembali ke lapangan," kata Febri.

Perjalanan kembali dari cedera ACL memang membutuhkan waktu yang panjang.

Selain harus menjalani program pemulihan secara bertahap, Febri juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga kondisi mental selama berada jauh dari pertandingan.