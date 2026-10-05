Persib Bandung Pindah Kandang ke Stadion Si Jalak Harupat, Ini Alasan GBLA Belum Bisa Dipakai

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tidak menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk seluruh pertandingan kandang sepanjang Oktober 2026.
Maung Bandung akan sementara waktu berpindah ke Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung.
Ada tiga pertandingan yang akan dimainkan Persib di SJH selama bulan ini.
Dua di antaranya merupakan lanjutan Super League 2026/2027, yakni saat menghadapi Dewa United Banten FC pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober.
Satu pertandingan lainnya berasal dari kompetisi Asia. Persib akan menjamu klub Vietnam, The Cong Viettel, dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) pada 14 Oktober.
Keputusan menggunakan SJH diambil karena Persib masih memberikan waktu bagi proses perawatan rumput GBLA. Stadion tersebut sebelumnya menjalani renovasi dan perawatan lapangan sejak Juni 2026.
Manajemen Persib menilai kondisi rumput GBLA memang menunjukkan perkembangan positif. Kerapatan rumput juga sudah lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya ketika stadion digunakan untuk pertandingan Persib melawan PSM Makassar.
Namun, kondisi lapangan secara keseluruhan masih belum dianggap ideal untuk menggelar pertandingan. Persib pun memilih tidak terburu-buru menggunakan kembali GBLA agar proses perawatan bisa berjalan maksimal.
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