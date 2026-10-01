Masuk Grup Berat di ASEAN Club Championship, Peralta Tegaskan Kesiapan Persib Bandung

Mariano Peralta mencetak gol perdana untuk Persib Bandung saat menghadapi Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung bersiap memulai perjalanan di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27. Winger Persib Bandung, Mariano Peralta, menyadari timnya akan menghadapi persaingan ketat karena turnamen tersebut diikuti klub-klub terbaik dari sejumlah negara di Asia Tenggara.
Berdasarkan hasil drawing, Persib Bandung tergabung di Grup B. Maung Bandung akan bersaing dengan Port FC dari Thailand, Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura), Cong An Ha Noi (Vietnam), PKR Svay Rieng (Kamboja), dan Shan United (Myanmar).
Peralta menilai komposisi Grup B tidak mudah bagi Persib Bandung. Kehadiran sejumlah klub dengan kualitas tinggi membuat persaingan diprediksi berjalan ketat sejak pertandingan pertama.
"Grup yang kami miliki adalah grup yang sangat sulit. Di sana ada tim-tim terbaik dari setiap negara, dan tentu saja hal itu meningkatkan level kompetisi," ujar Peralta dikutip dari laman resmi Persib.
Meski berada di grup yang cukup berat, pemain asal Argentina tersebut tidak melihat situasi itu sebagai alasan untuk mengendurkan persiapan. Peralta memastikan seluruh pemain Persib Bandung siap menjalani setiap pertandingan dengan tanggung jawab penuh.
"Kami akan menghadapinya dengan cara terbaik dan dengan tanggung jawab penuh," katanya.
ASEAN Club Championship 2026/2027 menjadi kompetisi keempat yang diikuti Persib Bandung pada musim ini. Jadwal padat bukan hal baru bagi skuad Maung Bandung karena dalam beberapa musim terakhir mereka juga harus menjalani banyak pertandingan di berbagai ajang.
Peralta mengatakan situasi tersebut sudah menjadi bagian dari perjalanan Persib Bandung. Karena itu, tim harus mampu menjaga kondisi dan konsistensi permainan di tengah padatnya agenda.
"Tidak, ini hal yang normal bagi Persib Bandung. Tiga tahun berturut-turut bermain dengan jumlah pertandingan sebanyak ini," ucapnya.
Persib Bandung pun telah melakukan persiapan melalui program latihan untuk menghadapi rangkaian pertandingan musim ini. Selain kondisi fisik, kedalaman skuad juga menjadi salah satu modal penting untuk menjaga performa ketika harus bermain dengan jadwal yang rapat.
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Jawa Pos
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