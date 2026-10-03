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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Mariano Peralta Gas Pol! Persib Bandung Siap Hadapi Port FC di Panggung ASEAN

Mariano Peralta (kiri) memastikan Persib Bandung dalam kondisi siap menghadapi Port FC pada debut ACC 2026/2027 di Thailand. (Dok. Persib) - Image

Mariano Peralta (kiri) memastikan Persib Bandung dalam kondisi siap menghadapi Port FC pada debut ACC 2026/2027 di Thailand. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung memasuki babak baru dengan menjalani debut di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027. Maung Bandung akan menghadapi Port FC di Thailand pada Kamis (8/10/2026).

Mariano Peralta menjadi salah satu tumpuan Persib Bandung setelah masa jeda kompetisi dimanfaatkan untuk memulihkan kebugaran sekaligus mematangkan strategi menghadapi persaingan regional.

Debut Persib Bandung di Panggung ASEAN

Persib Bandung akan menjalani laga pembuka babak penyisihan ACC 2026/2027 dengan bertandang ke markas Port FC di Thailand pada Kamis (8/10/2026).

Pertandingan tersebut menjadi debut Persib Bandung sebagai wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia Tenggara sekaligus kesempatan menguji kapasitas skuad di luar persaingan domestik.

Momentum ini datang setelah Persib Bandung membangun kedalaman skuad yang solid di kompetisi dalam negeri.

Peralihan dari agenda Super League 2026/2027 menuju pertandingan internasional membuat jajaran pelatih menaruh perhatian besar pada kondisi fisik dan kesiapan taktik para pemain.

Jajaran pelatih memanfaatkan jeda kompetisi untuk menyusun menu latihan secara terstruktur. Program tersebut diarahkan untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus mematangkan strategi sebelum Persib Bandung menghadapi Port FC.

Kehadiran Persib Bandung di kompetisi regional juga memperluas panggung pembuktian bagi para pemain yang selama ini tampil di level nasional.

Adaptasi terhadap karakter pertandingan dan lawan dari negara berbeda akan menjadi bagian penting dari pengalaman skuad sepanjang turnamen.

Bagi Persib Bandung, pertandingan pembuka ini juga menjadi ujian awal terhadap kemampuan tim beradaptasi dengan atmosfer kompetisi regional.

Editor: Hendra
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