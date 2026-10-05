Persis Solo Gagal Raih Poin di Manahan, Ricky Nelson Soroti Permainan Tim yang Kurang Fight

JawaPos.com - Persis Solo gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah setelah tumbang 0-2 dari Kendal Tornado FC pada pekan keempat Championship 2026/2027. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Sabtu (3/10) malam, berakhir pahit bagi Laskar Sambernyawa.
Kendal Tornado FC baru mampu memecah kebuntuan pada babak kedua. Patrick Cruz membawa tim tamu unggul melalui eksekusi penalti pada menit ke-63.
Persis Solo berusaha mengejar ketertinggalan hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir. Namun, bukannya menyamakan kedudukan, gawang tuan rumah kembali kebobolan.
Ousmane Maiket mencetak gol kedua Kendal Tornado FC pada menit 90+3 sekaligus memastikan kemenangan tim tamu dengan skor 2-0.
Hasil tersebut membuat Pelatih Kepala Persis Solo, Ricky Nelson, kecewa. Menurutnya, permainan tim tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan dalam sesi latihan sebelum pertandingan.
Ricky menilai laga melawan Kendal Tornado FC sangat penting karena Persis tampil di hadapan pendukung sendiri. Namun, sejumlah hal membuat permainan anak asuhnya tidak berkembang seperti yang diharapkan.
Meski kecewa, Ricky tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berusaha sepanjang pertandingan. Dia bahkan menegaskan bahwa kekalahan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan tidak ingin menyalahkan pemain.
“Secara teknis kita sudah persiapkan, tapi memang ya mungkin hal mendasar adalah pemain kurang fight. Tapi sudahlah saya pikir itu kesalahan saya, saya tidak mau menyalahkan pemain,” ujar Ricky.
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