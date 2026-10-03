Prediksi Persis Solo vs Kendal Tornado FC Malam Ini, Simak Susunan Pemain Kedua Tim

JawaPos.com - Persis Solo dan Kendal Tornado FC akan berhadapan dalam Derbi Jawa Tengah pada pekan keempat Championship musim 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (3/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menjadi pertemuan resmi pertama antara Persis Solo dan Kendal Tornado FC.

Selain membawa gengsi sebagai duel sesama tim Jawa Tengah, pertandingan ini juga penting bagi kedua tim yang sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan awal.

Persis Solo saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, sedangkan Kendal Tornado FC menempati peringkat keempat.

Jarak kedua tim yang berdekatan membuat tambahan tiga poin berpotensi memengaruhi posisi mereka di papan klasemen.

Persis mengawali kompetisi dengan hasil yang belum sepenuhnya stabil. Laskar Sambernyawa sempat kalah dari Persela Lamongan sebelum bangkit dengan kemenangan telak atas PSBS Biak. Pada pertandingan terakhir, Persis kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Persipura Jayapura.

Situasi serupa dialami Kendal Tornado FC. Tim besutan Stefan Keeltjes mengawali musim dengan kemenangan 1-0 atas De Red FC.

Namun, dua pertandingan berikutnya berakhir imbang ketika menghadapi Persipura Jayapura dan Barito Putera.

Menghadapi Persis, Kendal Tornado FC diprediksi tetap mengandalkan pola permainan dengan tiga bek. Stefan Keeltjes diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 untuk menghadapi tuan rumah.

Di sisi lain, Persis Solo diprediksi bermain dengan skema 4-2-3-1 di bawah arahan Ricky Nelson.