Prediksi Skor Persis Solo vs Persipura: Duel Ketat di Sidoarjo

JawaPos.com - Persis Solo akan menghadapi Persipura Jayapura pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (26/9) pukul 19.00 WIB. Laskar Sambernyawa membawa modal kemenangan pada laga sebelumnya, tetapi harus mewaspadai kecepatan para pemain muda Mutiara Hitam.

Kemenangan atas PSBS Biak menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Persis Solo. Tim asuhan Ricky Nelson juga mulai menunjukkan perkembangan setelah melakukan evaluasi dari kekalahan pada pertandingan pertama.

Ricky menilai pertandingan melawan Persipura tidak akan mudah. Mutiara Hitam memiliki nama besar dan sejumlah pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman sepanjang pertandingan.

“Pertandingan ini akan berlangsung sulit bagi kami karena kami bertandang ke Persipura, salah satu tim yang punya nama besar dan pemain bagus. Tetapi tidak menjadi kendala buat kami untuk berusaha meraih poin,” kata Ricky dalam konferensi pers, Jumat (25/9), dilansir situs resmi Persis.

Salah satu perhatian utama Ricky berada di lini serang Persipura. Beberapa pemain muda Mutiara Hitam dinilai memiliki kecepatan dan kemampuan melakukan penetrasi yang dapat merepotkan pertahanan Persis.

Persis Solo pun telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan cepat tersebut. Organisasi pertahanan menjadi salah satu bagian penting yang harus dijaga jika Laskar Sambernyawa ingin membawa pulang poin.

Di sisi lain, Ricky melihat permainan Persis mulai berkembang setelah melewati dua pertandingan. Kekalahan pada laga pertama di Lamongan menjadi bahan evaluasi sebelum tim mampu bangkit dan meraih kemenangan.

“Ritme permainan kita sudah mulai membaik. Memang laga pertama ada kesalahan sehingga kalah di Lamongan, setelah itu kita banyak memperbaiki sehingga meraih kemenangan di laga kedua,” ujarnya.

Persis juga mendapat dukungan dari kesiapan tiga pemain asing. Vico Duarte, Wbeymar Angulo, dan Henry Doumbia dipastikan siap memberikan kontribusi dalam pertandingan melawan Persipura.