Vico Duarte Gabung Persis Solo, Siap Bantu Laskar Sambernyawa Kejar Tiket Promosi Super league

Persis Solo merekrut pemain asal Brasil Vico Duarte. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di sektor sayap dengan merekrut pemain asal Brasil Vico Duarte, untuk mengarungi Pegadaian Championship 2026/27.
Pemain yang berposisi sebagai winger kanan tersebut diharapkan bisa memberikan variasi baru dalam permainan Laskar Sambernyawa.
Vico bukan nama baru di sepak bola Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Persis Solo, pemain asal Brasil itu tercatat pernah memperkuat sejumlah klub Liga Indonesia.
Ddi antaranya Java United FC, Dewa United Banten FC, dan PSS Sleman.
Kesempatan membela Persis Solo menjadi tantangan tersendiri bagi Vico.
Dia mengaku antusias untuk segera beradaptasi dengan tim sekaligus memberikan kontribusi dalam bentuk gol maupun assist.
“Aku merasa senang dan termotivasi. Semoga saya bisa banyak mencetak gol untuk Persis Solo,” kata Vico.
Vico juga memahami bahwa Persis memiliki target besar pada musim 2026/27.
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