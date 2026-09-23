Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 13.06 WIB

Vico Duarte Gabung Persis Solo, Siap Bantu Laskar Sambernyawa Kejar Tiket Promosi Super league

Persis Solo merekrut pemain asal Brasil Vico Duarte. (Istimewa) - Image

Persis Solo merekrut pemain asal Brasil Vico Duarte. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah kekuatan di sektor sayap dengan merekrut pemain asal Brasil Vico Duarte, untuk mengarungi Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain yang berposisi sebagai winger kanan tersebut diharapkan bisa memberikan variasi baru dalam permainan Laskar Sambernyawa.

Vico bukan nama baru di sepak bola Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, pemain asal Brasil itu tercatat pernah memperkuat sejumlah klub Liga Indonesia.

Ddi antaranya Java United FC, Dewa United Banten FC, dan PSS Sleman.

Kesempatan membela Persis Solo menjadi tantangan tersendiri bagi Vico.

Dia mengaku antusias untuk segera beradaptasi dengan tim sekaligus memberikan kontribusi dalam bentuk gol maupun assist.

“Aku merasa senang dan termotivasi. Semoga saya bisa banyak mencetak gol untuk Persis Solo,” kata Vico.

Vico juga memahami bahwa Persis memiliki target besar pada musim 2026/27.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persis Solo vs PSBS Biak: Bayang-Bayang Kekalahan 5-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persis Solo vs PSBS Biak: Bayang-Bayang Kekalahan 5-0

Minggu, 20 September 2026 | 19.00 WIB

Jelang Persis Solo vs PSBS Biak, Ricky Nelson Pastikan Semua Pemain Siap dan Bidik Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persis Solo vs PSBS Biak, Ricky Nelson Pastikan Semua Pemain Siap dan Bidik Tiga Poin

Sabtu, 19 September 2026 | 14.08 WIB

Persis Solo Resmi Tunjuk Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih, Incar Tiket Promosi ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Persis Solo Resmi Tunjuk Dedy Gusmawan sebagai Asisten Pelatih, Incar Tiket Promosi ke Super League

Sabtu, 19 September 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore