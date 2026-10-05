PSIM Yogyakarta Uji Fisik dan Kekompakan Tim dalam Game Internal Jelang Lawan Persija

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memanfaatkan jeda kompetisi Super League 2026/2027 dengan menggelar pertandingan internal di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Sabtu (3/10).
Seluruh pemain Laskar Mataram dibagi menjadi dua tim untuk menjalani pertandingan dengan format seperti laga resmi. Kedua tim bermain selama 90 menit penuh dan pertandingan dipimpin oleh seorang wasit.
Pelatih Kepala PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel, memantau langsung jalannya pertandingan.
Bagi pelatih asal Belanda itu, game internal tersebut penting untuk melihat kondisi fisik seluruh pemain setelah menjalani jeda kompetisi.
“Bagi saya, sangat penting melihat semua pemain bermain selama 90 menit penuh,” kata Van Gastel.
PSIM memang mendapatkan waktu jeda yang cukup panjang. Setelah libur selama satu pekan, skuad kembali menjalani program latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.
Menurut Van Gastel, salah satu fokus utama latihan pada pekan ini adalah mengembalikan sentuhan bola dan ritme permainan pemain.
“Terutama karena ada jeda tiga minggu, kita memiliki waktu libur satu minggu, dan minggu ini kita kembali berlatih. Sangat penting untuk mengembalikan ritme permainan,” ujarnya.
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