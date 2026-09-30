PSIM vs Persija Tak Lagi Main Malam, Kickoff di Stadion Sultan Agung Dimajukan Sore

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memajukan jadwal pertandingan kandang menghadapi Persija Jakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027. Duel yang digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10/2026), tersebut kini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Sebelumnya, pertandingan PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta direncanakan kick off pada pukul 19.00 WIB. Perubahan waktu pertandingan telah mendapat pengesahan dari operator kompetisi, I.League.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi Super League 2026/27 dengan nomor 1048/LI-KOM/IX/2026 tertanggal 26 September 2026.

Ketua Match Organizing Committee (MOC) PSIM, Ermantino Handokomulyo, mengatakan perubahan jadwal merupakan hasil pembahasan antara panitia pelaksana, kepolisian, dan operator liga.

“Panpel PSIM bersama Kepolisian dan operator liga telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal kickoff laga kandang melawan Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026, dari semula pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung,” kata Ermantino dikutip dari laman resmi I.League.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk mendukung kelancaran pertandingan sekaligus memastikan aspek keamanan dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Kehadiran suporter di stadion tetap menjadi perhatian dalam penyesuaian jadwal tersebut.

Ermantino menyebut perubahan jam pertandingan merupakan bagian dari langkah mitigasi risiko yang telah dibahas bersama. Dengan begitu, pertandingan diharapkan tetap bisa disaksikan langsung oleh ribuan suporter dalam suasana yang aman dan nyaman.

“Keputusan ini merupakan langkah proaktif dan komitmen bersama untuk memastikan pertandingan dapat dihadiri langsung oleh suporter dengan standar keamanan, pengawasan, dan kenyamanan yang maksimal,” ujarnya.

Koordinasi antara manajemen PSIM, kepolisian, dan I.League juga terus dilakukan untuk mematangkan persiapan pertandingan. Panpel saat ini masih menyelesaikan sejumlah dokumen legalitas dan administrasi pertandingan sesuai prosedur yang berlaku.