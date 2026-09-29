PSIM Jogja Rampungkan Kontrak Pemain Akademi U-20, U-18, dan U-16 Jelang EPA 2026/2027

PSIM Jogja Elite Pro Academy. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Jogja merampungkan proses penandatanganan perjanjian bagi seluruh pemain akademi EPA U-20, U-18, dan U-16 yang akan tampil pada kompetisi Elite Pro Academy (EPA) musim 2026/2027.
Penandatanganan berlangsung di Monumen PSSI, Baciro, Yogyakarta, setelah daftar skuad masing-masing kelompok umur diumumkan secara resmi.
Proses tersebut menjadi salah satu tahapan administratif yang harus diselesaikan sebelum data pemain dikirim ke Sistem Informasi dan Administrasi PSSI (SIAP).
Dalam prosesnya, terdapat dua jenis perjanjian yang harus disepakati, yakni perjanjian pembinaan pemain dan perjanjian kontrak amatir.
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Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen antara pemain dan akademi selama menjalani program pembinaan serta kompetisi EPA.
Sekretaris EPA PSIM Jogja, Annisa Nur Fitriyah, mengatakan perjanjian tersebut mengatur kesediaan pemain untuk mengikuti seluruh program yang telah disiapkan akademi.
“Perjanjian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemain bersedia mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan yang telah ditetapkan oleh akademi, baik dalam kegiatan latihan, pertandingan, maupun kegiatan pendukung lainnya selama periode pembinaan dan kompetisi Elite Pro Academy PSIM Jogja,” ujar Annisa.
Penandatanganan dilakukan secara bertahap selama tiga hari dengan menyesuaikan agenda latihan masing-masing kelompok umur.
Tim U-18 menjadi kelompok pertama yang menjalani proses tersebut pada Kamis (24/9), kemudian dilanjutkan U-20 pada Jumat (25/9), dan ditutup oleh U-16 pada Sabtu (26/9).
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