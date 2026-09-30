Persija Jakarta Somasi Akun Instagram @murizkky Soal Isu Aliran Dana PT LIB

Persija Jakarta melayangkan somasi terbuka kepada akun Instagram @murizkky terkait informasi yang mengaitkan klub dengan dugaan pengalihan dana PT LIB. (Persija)
JawaPos.com — Persija Jakarta melayangkan somasi terbuka kepada pemilik atau pengelola akun Instagram @murizkky terkait unggahan yang mengaitkan klub dengan dugaan pengalihan dana PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) kepada Persija Jakarta.
Persija Jakarta meminta klarifikasi dan bukti dalam waktu 1×24 jam sejak somasi disampaikan.
PT Persija Jaya Jakarta menyampaikan keberatan atas informasi yang dipublikasikan akun Instagram @murizkky karena mengaitkan Persija Jakarta dengan persoalan piutang antara Persib Bandung dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).
Persija Jakarta menilai informasi tersebut menyangkut dugaan transaksi keuangan yang perlu didukung fakta dan sumber jelas.
Dalam somasi terbuka itu, Persija Jakarta menyoroti narasi yang menyebut PT LIB melalui Ferry Paulus meminjam sejumlah dana kepada Persib Bandung, lalu dana tersebut disebut dialirkan kepada Persija Jakarta untuk kebutuhan belanja pemain.
Persija Jakarta menegaskan belum menerima bukti atau dokumen yang menunjukkan kebenaran informasi tersebut.
“Dalam unggahan tersebut, terdapat narasi yang menyebutkan bahwa ‘PT LIB melalui Ferry Paulus meminjam sejumlah dana kepada Persib Bandung, yang kemudian disebut dialirkan kepada Persija Jakarta untuk kebutuhan belanja pemain’,” tulis Persija Jakarta dalam somasi terbuka yang diunggah melalui kanal Instagram resmi mereka.
Persija Jakarta kemudian meminta pemilik atau pengelola akun @murizkky menjelaskan sumber informasi yang digunakan dalam unggahan tersebut.
Klub juga meminta bukti atau sumber yang menjadi dasar pernyataan mengenai dugaan adanya aliran dana kepada Persija Jakarta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022