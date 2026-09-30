Persija Jakarta Somasi Akun Instagram @murizkky Soal Isu Aliran Dana PT LIB

JawaPos.com — Persija Jakarta melayangkan somasi terbuka kepada pemilik atau pengelola akun Instagram @murizkky terkait unggahan yang mengaitkan klub dengan dugaan pengalihan dana PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) kepada Persija Jakarta.

Persija Jakarta meminta klarifikasi dan bukti dalam waktu 1×24 jam sejak somasi disampaikan.

Persija Jakarta Keberatan Namanya Dikaitkan PT Persija Jaya Jakarta menyampaikan keberatan atas informasi yang dipublikasikan akun Instagram @murizkky karena mengaitkan Persija Jakarta dengan persoalan piutang antara Persib Bandung dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Persija Jakarta menilai informasi tersebut menyangkut dugaan transaksi keuangan yang perlu didukung fakta dan sumber jelas.

Dalam somasi terbuka itu, Persija Jakarta menyoroti narasi yang menyebut PT LIB melalui Ferry Paulus meminjam sejumlah dana kepada Persib Bandung, lalu dana tersebut disebut dialirkan kepada Persija Jakarta untuk kebutuhan belanja pemain.

Persija Jakarta menegaskan belum menerima bukti atau dokumen yang menunjukkan kebenaran informasi tersebut.

“Dalam unggahan tersebut, terdapat narasi yang menyebutkan bahwa ‘PT LIB melalui Ferry Paulus meminjam sejumlah dana kepada Persib Bandung, yang kemudian disebut dialirkan kepada Persija Jakarta untuk kebutuhan belanja pemain’,” tulis Persija Jakarta dalam somasi terbuka yang diunggah melalui kanal Instagram resmi mereka.

Persija Jakarta kemudian meminta pemilik atau pengelola akun @murizkky menjelaskan sumber informasi yang digunakan dalam unggahan tersebut.