Kabar Duka, Eks Asisten Pelatih Persija Jakarta Isman Jasulmei Meninggal Dunia

Eks asisten pelatih Persija, Isman Jasulmei, meninggal dunia / Dok: Instagram @persija
Kabar duka tersebut disampaikan Persija melalui Instagram resmi klub, @persija, Selasa (29/9) siang WIB. Dalam unggahannya, Persija mengucapkan terima kasih atas dedikasi Isman, terutama kala membawa tim ibu kota menjuarai Liga Indonesia di musim 2001 silam.
“Selamat jalan coach Isman Jasulmei. Satu nama yang akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran, yang turut berperan penting sebagai asisten pelatih Persija saat menjuarai Liga Indonesia 2001,” tulis keterangan klub, dikutip JawaPos.com dari unggahan Instagram Persija.
“Terima kasih untuk setiap langkah dan dedikasi yang pernah diberikan untuk Persija,” sambung pernyataan itu.
Saat membawa Persija meraih gelar juara di musim 2001, Isman menjabat sebagai asisten dari pelatih kepala, Sofyan Hadi. Isman sendiri merintis karier kepelatihannya dari tim-tim kampus, sebut saja Jakarta University pada 1998 dan Trisakti FC setahun setelahnya.
Persija menjadi klub profesional pertama yang ditanganinya. Isman awalnya ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk tim muda, Persija Junior di kompetisi Piala Suratin 2000.
Pada tahun 2003, Isman juga pernah melatih tim Pra PON Riau U-23 sebelum kembali ke pelukan Macan Kemayoran sebagai asisten pelatih hingga tahun 2005.
Periode ketiga dan keempat Isman bersama Persija berlangsung pada 2007 hingga 2009 dan tahun 2012. Selain Persija, Isman juga pernah menangani Persikad Depok dan menjabat asisten pelatih di PSMS Medan.
Tak hanya mantan pelatih, Isman juga merupakan mantan pemain Persija di era Perserikatan, tepatnya periode 1987 hingga 1995. Sebelum merapat ke Persija, klub Indonesia lain yang pernah dibelanya adalah Arseto Solo yang tergabung di Galatama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022