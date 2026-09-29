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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 22.36 WIB

Kabar Duka, Eks Asisten Pelatih Persija Jakarta Isman Jasulmei Meninggal Dunia

Eks asisten pelatih Persija, Isman Jasulmei, meninggal dunia / Dok: Instagram @persija - Image

Eks asisten pelatih Persija, Isman Jasulmei, meninggal dunia / Dok: Instagram @persija

 

JawaPos.com – Kabar duka datang dari raksasa Super League, Persija Jakarta. Klub berjuluk Macan Kemayoran ini mengabarkan bahwa salah satu eks asisten pelatih mereka, Isman Jasulmei meninggal dunia.

Kabar duka tersebut disampaikan Persija melalui Instagram resmi klub, @persija, Selasa (29/9) siang WIB. Dalam unggahannya, Persija mengucapkan terima kasih atas dedikasi Isman, terutama kala membawa tim ibu kota menjuarai Liga Indonesia di musim 2001 silam. 

“Selamat jalan coach Isman Jasulmei. Satu nama yang akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran, yang turut berperan penting sebagai asisten pelatih Persija saat menjuarai Liga Indonesia 2001,” tulis keterangan klub, dikutip JawaPos.com dari unggahan Instagram Persija.

“Terima kasih untuk setiap langkah dan dedikasi yang pernah diberikan untuk Persija,” sambung pernyataan itu.

Saat membawa Persija meraih gelar juara di musim 2001, Isman menjabat sebagai asisten dari pelatih kepala, Sofyan Hadi. Isman sendiri merintis karier kepelatihannya dari tim-tim kampus, sebut saja Jakarta University pada 1998 dan Trisakti FC setahun setelahnya.

Persija menjadi klub profesional pertama yang ditanganinya. Isman awalnya ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk tim muda, Persija Junior di kompetisi Piala Suratin 2000.

Pada tahun 2003, Isman juga pernah melatih tim Pra PON Riau U-23 sebelum kembali ke pelukan Macan Kemayoran sebagai asisten pelatih hingga tahun 2005.

Periode ketiga dan keempat Isman bersama Persija berlangsung pada 2007 hingga 2009 dan tahun 2012. Selain Persija, Isman juga pernah menangani Persikad Depok dan menjabat asisten pelatih di PSMS Medan. 

Tak hanya mantan pelatih, Isman juga merupakan mantan pemain Persija di era Perserikatan, tepatnya periode 1987 hingga 1995. Sebelum merapat ke Persija, klub Indonesia lain yang pernah dibelanya adalah Arseto Solo yang tergabung di Galatama.

Editor: Banu Adikara
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