John Herdman Klaim Kantongi Cara Bungkam Bangladesh dan Kejar Selisih Gol Malaysia

Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memberikan arahan kepada para pemain saat bertanding melawan Tim Nasional Malaysia pada pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyambut antusias laga pamungkas melawan Bangladesh di partai terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengaku sudah mengetahui cara untuk membawa skuad Garuda lolos ke final sekaligus melampaui selisih gol dari Malaysia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB. Laga tersebut menjadi penentu bagi skuad Garuda setelah mengoleksi empat poin dari dua laga dan berada di posisi kedua kalsemen sementara Grup A.

Timnas Indonesia memiliki jumlah poin yang sama dengan Malaysia yang berada di puncak klasemen. Namun, skuad Garuda tertinggal dalam selisih gol sehingga kemenangan dengan jumlah gol yang memadai menjadi penting untuk menjaga peluang lolos ke final.

Situasi tersebut tidak membuat Herdman merasa terbebani. Justru, ia menganggapnya sebagai tantangan menarik bagi Timnas Indonesia. Ia ingin Kevin Diks dan kawan-kawan memiliki pola pikir menyerang dan berani memburu gol, bukan sekadar berfokus menjaga gawang agar tidak kebobolan.

"Menurut saya (selisih satu gol dengan Malaysia) itu bagian yang menarik. Maksud saya, Anda lebih pilih mana, memasuki pertandingan dengan pola pikir mencetak gol atau tidak kebobolan?," kata Herdman, dikutip Kamis (1/10).

Herdman memastikan para pemain Timnas Indonesia sudah memahami apa yang harus dilakukan saat menghadapi Bangladesh. Ia juga meminta skuad Garuda tidak terpengaruh oleh hasil pertandingan Malaysia kontra Singapura yang digelar pada waktu bersamaan.

"Kami tahu apa yang harus kami lakukan, takdir ada di tangan kami sendiri," tutur dia.

Karena itu, Herdman terus menanamkan mental menyerang kepada para pemain Timnas Indonesia agar mampu mencetak gol sebanyak mungkin. Ia bahkan mengibaratkan dirinya sebagai pesepak bola yang tentu ingin berada di dalam tim dengan produktivitas gol tertinggi.

"Jika saya seorang pesepak bola, saya ingin berada di ruang ganti tim yang akan mencetak gol paling banyak. Itulah inti dari pertandingan ini, itulah hal yang paling dinikmati para pemain," terangnya.

Pelatih asal Inggris itu juga menjadikan penampilan Timnas Indonesia saat bermain dengan 10 pemain melawan Malaysia sebagai modal penting. Menurutnya, intensitas disiplin yang ditunjukkan para pemain saat bertahan dalam kondisi kalah jumlah pemain harus kembali ditunjukkan saat melawan Bangladesh.