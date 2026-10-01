Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 2 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Malaysia Cukur Singapura 6-0, Tetap Gagal Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Bergson da Silva mencetak hattrick saat Malaysia menang 6-0 atas Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. (Malaysia) - Image

Bergson da Silva mencetak hattrick saat Malaysia menang 6-0 atas Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. (Malaysia)

JawaPos.com — Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski menang telak 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2026). Kemenangan besar Harimau Malaya itu tetap tidak cukup untuk menggeser posisi Timnas Indonesia yang di laga lainnya unggul 6-1 atas Bangladesh pada babak pertama.

Bergson Buka Keunggulan Malaysia

Malaysia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui penalti Bergson da Silva pada menit ke-8. Pemain naturalisasi baru Malaysia itu berhasil mengecoh kiper Singapura Izwan Mahbud setelah wasit memberikan penalti melalui tinjauan VAR.

Penalti diberikan setelah VAR mengecek pelanggaran Ryhan Stewart terhadap Fergus Tierney di dalam kotak penalti Singapura. Keunggulan cepat tersebut membuat Malaysia semakin percaya diri untuk mengejar selisih gol yang dibutuhkan demi menjaga peluang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Singapura sebenarnya tidak tinggal diam setelah tertinggal 0-1. Song Ui-young sempat mengancam melalui sepakan dari dalam kotak penalti pada menit ke-14, tetapi Syihan Hazmi mampu menggagalkan peluang tersebut.

Kiper Malaysia kembali menjadi penyelamat empat menit kemudian ketika membendung tembakan jarak jauh Song Ui-young. Malaysia lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-26 melalui Stuart Wilkin yang memanfaatkan operan tarik Manuel Hidalgo dari sisi kiri.

Malaysia Butuh Gol Lebih Banyak

Memasuki penghujung babak pertama, Malaysia terus mencari gol tambahan untuk memperbesar peluang lolos. Sepakan Arif Aiman pada masa injury time masih mampu diselamatkan Izwan Mahbud sehingga skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Situasi itu membuat Malaysia membutuhkan setidaknya tiga gol tambahan pada babak kedua. Pasalnya, di pertandingan lain, Timnas Indonesia sudah unggul 6-1 atas Bangladesh ketika babak pertama berakhir.

Singapura masih memberikan perlawanan selepas jeda dan Song Ui-young kembali mendapatkan kesempatan pada menit ke-55. Namun, sepakan mantan pemain Persebaya itu masih melambung sehingga belum mampu mengubah kedudukan di Stadion Si Jalak Harupat.

Malaysia akhirnya mendapatkan gol ketiga pada menit ke-62. Bergson memotong operan Arif Aiman dari sisi kanan sebelum menuntaskan peluang untuk membuat Malaysia unggul 3-0.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dramatis! Timnas Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Bantai Bangladesh - Image
Sepak Bola Indonesia

Dramatis! Timnas Indonesia Lolos Final FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Bantai Bangladesh

Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Noha Pohan Simangunsong Pilih Finlandia, Timnas Indonesia U-17 Kehilangan Gelandang Masa Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Noha Pohan Simangunsong Pilih Finlandia, Timnas Indonesia U-17 Kehilangan Gelandang Masa Depan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.44 WIB

4 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Pemain Mengheningkan Cipta Jelang Timnas Indonesia vs Bangladesh - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Pemain Mengheningkan Cipta Jelang Timnas Indonesia vs Bangladesh

Jumat, 2 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore