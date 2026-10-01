Malaysia Cukur Singapura 6-0, Tetap Gagal Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com — Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski menang telak 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2026). Kemenangan besar Harimau Malaya itu tetap tidak cukup untuk menggeser posisi Timnas Indonesia yang di laga lainnya unggul 6-1 atas Bangladesh pada babak pertama.

Bergson Buka Keunggulan Malaysia Malaysia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui penalti Bergson da Silva pada menit ke-8. Pemain naturalisasi baru Malaysia itu berhasil mengecoh kiper Singapura Izwan Mahbud setelah wasit memberikan penalti melalui tinjauan VAR.

Penalti diberikan setelah VAR mengecek pelanggaran Ryhan Stewart terhadap Fergus Tierney di dalam kotak penalti Singapura. Keunggulan cepat tersebut membuat Malaysia semakin percaya diri untuk mengejar selisih gol yang dibutuhkan demi menjaga peluang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Singapura sebenarnya tidak tinggal diam setelah tertinggal 0-1. Song Ui-young sempat mengancam melalui sepakan dari dalam kotak penalti pada menit ke-14, tetapi Syihan Hazmi mampu menggagalkan peluang tersebut.

Kiper Malaysia kembali menjadi penyelamat empat menit kemudian ketika membendung tembakan jarak jauh Song Ui-young. Malaysia lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-26 melalui Stuart Wilkin yang memanfaatkan operan tarik Manuel Hidalgo dari sisi kiri.

Malaysia Butuh Gol Lebih Banyak Memasuki penghujung babak pertama, Malaysia terus mencari gol tambahan untuk memperbesar peluang lolos. Sepakan Arif Aiman pada masa injury time masih mampu diselamatkan Izwan Mahbud sehingga skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Situasi itu membuat Malaysia membutuhkan setidaknya tiga gol tambahan pada babak kedua. Pasalnya, di pertandingan lain, Timnas Indonesia sudah unggul 6-1 atas Bangladesh ketika babak pertama berakhir.

Singapura masih memberikan perlawanan selepas jeda dan Song Ui-young kembali mendapatkan kesempatan pada menit ke-55. Namun, sepakan mantan pemain Persebaya itu masih melambung sehingga belum mampu mengubah kedudukan di Stadion Si Jalak Harupat.