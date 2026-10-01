Marcos Santos Absen! Arema FC Latihan Lagi Persiapan Hadapi Bhayangkara FC di Kanjuruhan

JawaPos.com — Arema FC kembali berlatih setelah menjalani istirahat selama tujuh hari di tengah jeda internasional Super League 2026/2027, Minggu (27/9). Arkhan Fikri dkk dipimpin asisten pelatih Andre Caldas karena Marcos Santos masih berada di Brasil untuk urusan pribadi, dengan laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan menanti.

Arema FC Manfaatkan Jeda 22 Hari Kembalinya Arema FC ke lapangan latihan menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah jeda pertandingan yang mencapai 22 hari.



Andre Caldas menilai masa istirahat tujuh hari memberikan kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus menyegarkan pikiran sebelum kembali menjalani program tim.

“Perkembangannya sangat bagus. Jeda waktu antara pertandingan terakhir dan pertandingan berikutnya mencapai 22 hari, itu waktu yang cukup lama," kata asisten pelatih berusia 38 tahun itu.

Menurut Andre Caldas, jeda panjang tersebut perlu dimanfaatkan secara tepat karena pemain tidak hanya membutuhkan pemulihan fisik, tetapi juga penyegaran mental setelah menjalani rangkaian pertandingan kompetitif.

Karena itu, Arema FC memberikan kesempatan kepada para pemain untuk benar-benar beristirahat sebelum kembali berkumpul menjalani persiapan pertandingan.

"Jadi, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, para pemain perlu menyegarkan diri serta mengistirahatkan fisik dan pikiran sebelum kembali berlatih,” imbuhnya.

“Mereka semua melakukannya dan kembali dalam kondisi prima.”

Pemain Arema FC Tetap Punya Program Latihan Meski mendapatkan waktu istirahat selama tujuh hari, pemain Arema FC tidak sepenuhnya meninggalkan aktivitas fisik selama berada di luar tim. Tim pelatih sebelumnya sudah memberikan program latihan individual yang bisa dilakukan para pemain di mana pun mereka berada.



Program tersebut menjadi cara Arema FC menjaga kondisi pemain selama jeda kompetisi sekaligus menghindari penurunan kebugaran yang terlalu jauh. Dengan pertandingan berikutnya baru berlangsung setelah jeda 22 hari, pengaturan beban latihan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesiapan skuad.



Andre Caldas menjelaskan, program latihan individual tersebut tetap berada dalam panduan tim pelatih, khususnya pelatih fisik Arema FC. Dengan begitu, pemain tetap memiliki aktivitas terukur meskipun tidak menjalani latihan bersama di markas tim.



“Karena kami telah memberikan program latihan yang bisa mereka jalankan di manapun mereka berada, dengan panduan dari pelatih fisik kami,” kata Andre Caldas.

Marcos Santos Absen, Andre Caldas Pimpin Latihan Dalam latihan yang dimulai kembali pada Minggu (27/9/2026), Arema FC untuk sementara dipimpin jajaran asisten pelatih karena Marcos Santos sedang berada di Brasil untuk menyelesaikan keperluannya. Kondisi tersebut membuat Andre Caldas mengambil peran dalam memimpin sesi latihan bersama Arkhan Fikri dkk.



Absennya Marcos Santos terjadi ketika Arema FC memasuki fase persiapan penting menuju pekan keempat Super League 2026/2027. Tim pelatih tetap menjalankan agenda latihan sambil memantau perkembangan kondisi fisik pemain setelah mereka menyelesaikan masa istirahat dan kembali berkumpul.



Andre Caldas juga menegaskan kondisi pemain menjadi perhatian setelah mereka kembali mengikuti latihan bersama. Menu latihan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan tim berdasarkan kondisi masing-masing pemain serta kebutuhan persiapan menuju pertandingan berikutnya.



Langkah tersebut penting karena jeda kompetisi memberikan waktu cukup panjang kepada Arema FC untuk membangun kembali kondisi pemain sebelum kembali tampil dalam pertandingan resmi.



Evaluasi kondisi fisik menjadi bagian dari proses tersebut agar pemain dapat memasuki pekan pertandingan dengan kesiapan yang lebih terukur.