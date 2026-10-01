Madura United Makin Garang! Bintang Rp 1,74 Miliar Segera Kembali Usai Cedera Betis

JawaPos.com — Madura United FC mendapat kabar positif dari kondisi Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha yang ditargetkan kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan setelah mengalami cedera betis kanan dan kiri.

Kapten Madura United FC itu kini memasuki fase keempat pemulihan dan diproyeksikan kembali memperkuat tim setelah jeda kompetisi Super League 2026/2027.

Lulinha Masuk Fase Keempat Pemulihan Lulinha menjadi salah satu pemain Madura United FC yang menunjukkan progres pemulihan paling positif setelah mengalami cedera pada kedua betisnya. Pemain asal Brasil tersebut sebelumnya menjalani pemeriksaan MRI dan mendapatkan injeksi secretome sebagai bagian dari penanganan cedera.

Dokter tim Madura United FC, Irsyad Ramadhan, menyebut kondisi Lulinha terus membaik setelah menjalani beberapa tahapan pemulihan. Pemain bernomor punggung 11 tersebut kini sudah memasuki fase keempat dan ditargetkan bisa kembali mengikuti latihan bersama tim dalam beberapa hari mendatang.

“Lulinha mengalami cedera betis pada kaki kanan dan kiri,” jelas Irsyad, Rabu (30/9/2026).

“Setelah dilakukan tindakan MRI dan injeksi secretome, saat ini ia telah memasuki fase empat tahap pemulihan dengan progres yang cukup baik, dan ditargetkan dapat bergabung kembali dengan tim dalam beberapa hari ke depan.”

Kembalinya Lulinha tentu menjadi kabar yang dinantikan suporter Madura United FC. Berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan, pemain berusia Brasil tersebut memiliki market value mencapai Rp 1,74 miliar dan sudah mencatatkan 120 pertandingan bersama Madura United FC.

120 Pertandingan, 37 Gol, dan 16 Assist Catatan Lulinha bersama Madura United FC menunjukkan kontribusi yang cukup panjang sejak memperkuat klub tersebut. Dari 120 pertandingan, pemain dengan nomor punggung 11 itu telah mencetak 37 gol dan menyumbangkan 16 assist.



Lulinha juga tercatat sudah menghabiskan 9.662 menit bermain bersama Madura United FC. Dalam perjalanan tersebut, dia mengoleksi 21 kartu kuning dan satu kartu kuning kedua.



Statusnya sebagai kapten membuat proses pemulihan Lulinha menjadi perhatian tersendiri bagi Madura United FC. Dengan target kembali dalam beberapa hari, tim medis kini terus memantau perkembangan sang pemain sebelum dia benar-benar dinyatakan siap mengikuti program latihan tim.



Proses tersebut menjadi bagian penting karena Madura United FC masih memiliki sejumlah pemain yang berada dalam program pemulihan cedera. Selain Lulinha, M. Dicky Indrayana dan Giovani Numberi juga masih menjalani tahapan rehabilitasi.

Dicky dan Gio Ditargetkan Segera Pulih M. Dicky Indrayana masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera betis kanan. Kiper lokal tersebut mendapatkan program berupa latihan penguatan dan terapi dengan estimasi membutuhkan waktu sekitar dua pekan sebelum bisa kembali bergabung bersama tim.



“Dicky mengalami cedera betis kanan dan sedang menjalani program rehabilitasi, penguatan, serta terapi dengan estimasi waktu sekitar dua minggu untuk kembali bersama tim,” terang Irsyad.



Sementara itu, Giovani Numberi mengalami tightness pada otot hamstring. Pemain tersebut kini menjalani rehabilitasi yang dipadukan dengan latihan penguatan serta terapi dan ditargetkan bisa kembali bersama tim dalam waktu kurang lebih satu pekan.



“Gio yang mengalami tightness pada otot hamstring juga sedang menjalani proses rehabilitasi, latihan penguatan, dan terapi dengan target kembali dalam waktu kurang lebih satu minggu,” kata Irsyad.



Dengan estimasi pemulihan sekitar satu hingga dua pekan, Dicky dan Gio memiliki peluang untuk kembali bergabung dalam periode persiapan Madura United FC berikutnya. Kondisi keduanya akan terus dipantau tim medis sebelum mendapatkan lampu hijau untuk kembali mengikuti latihan secara penuh.