Madura United Makin Garang! Bintang Rp 1,74 Miliar Segera Kembali Usai Cedera Betis

Lulinha menjadi salah satu pemain Madura United FC yang diproyeksikan segera kembali berlatih setelah menjalani pemulihan cedera betis. (Instagram @lulinha.official)
JawaPos.com — Madura United FC mendapat kabar positif dari kondisi Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha yang ditargetkan kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan setelah mengalami cedera betis kanan dan kiri.
Kapten Madura United FC itu kini memasuki fase keempat pemulihan dan diproyeksikan kembali memperkuat tim setelah jeda kompetisi Super League 2026/2027.
Lulinha menjadi salah satu pemain Madura United FC yang menunjukkan progres pemulihan paling positif setelah mengalami cedera pada kedua betisnya. Pemain asal Brasil tersebut sebelumnya menjalani pemeriksaan MRI dan mendapatkan injeksi secretome sebagai bagian dari penanganan cedera.
Baca Juga:Prediksi Skor Guinea vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Harambee Stars Berburu Poin
Dokter tim Madura United FC, Irsyad Ramadhan, menyebut kondisi Lulinha terus membaik setelah menjalani beberapa tahapan pemulihan. Pemain bernomor punggung 11 tersebut kini sudah memasuki fase keempat dan ditargetkan bisa kembali mengikuti latihan bersama tim dalam beberapa hari mendatang.
“Lulinha mengalami cedera betis pada kaki kanan dan kiri,” jelas Irsyad, Rabu (30/9/2026).
“Setelah dilakukan tindakan MRI dan injeksi secretome, saat ini ia telah memasuki fase empat tahap pemulihan dengan progres yang cukup baik, dan ditargetkan dapat bergabung kembali dengan tim dalam beberapa hari ke depan.”
Kembalinya Lulinha tentu menjadi kabar yang dinantikan suporter Madura United FC. Berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan, pemain berusia Brasil tersebut memiliki market value mencapai Rp 1,74 miliar dan sudah mencatatkan 120 pertandingan bersama Madura United FC.
Catatan Lulinha bersama Madura United FC menunjukkan kontribusi yang cukup panjang sejak memperkuat klub tersebut. Dari 120 pertandingan, pemain dengan nomor punggung 11 itu telah mencetak 37 gol dan menyumbangkan 16 assist.
Lulinha juga tercatat sudah menghabiskan 9.662 menit bermain bersama Madura United FC. Dalam perjalanan tersebut, dia mengoleksi 21 kartu kuning dan satu kartu kuning kedua.
Statusnya sebagai kapten membuat proses pemulihan Lulinha menjadi perhatian tersendiri bagi Madura United FC. Dengan target kembali dalam beberapa hari, tim medis kini terus memantau perkembangan sang pemain sebelum dia benar-benar dinyatakan siap mengikuti program latihan tim.
Proses tersebut menjadi bagian penting karena Madura United FC masih memiliki sejumlah pemain yang berada dalam program pemulihan cedera. Selain Lulinha, M. Dicky Indrayana dan Giovani Numberi juga masih menjalani tahapan rehabilitasi.
M. Dicky Indrayana masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera betis kanan. Kiper lokal tersebut mendapatkan program berupa latihan penguatan dan terapi dengan estimasi membutuhkan waktu sekitar dua pekan sebelum bisa kembali bergabung bersama tim.
“Dicky mengalami cedera betis kanan dan sedang menjalani program rehabilitasi, penguatan, serta terapi dengan estimasi waktu sekitar dua minggu untuk kembali bersama tim,” terang Irsyad.
Sementara itu, Giovani Numberi mengalami tightness pada otot hamstring. Pemain tersebut kini menjalani rehabilitasi yang dipadukan dengan latihan penguatan serta terapi dan ditargetkan bisa kembali bersama tim dalam waktu kurang lebih satu pekan.
“Gio yang mengalami tightness pada otot hamstring juga sedang menjalani proses rehabilitasi, latihan penguatan, dan terapi dengan target kembali dalam waktu kurang lebih satu minggu,” kata Irsyad.
Dengan estimasi pemulihan sekitar satu hingga dua pekan, Dicky dan Gio memiliki peluang untuk kembali bergabung dalam periode persiapan Madura United FC berikutnya. Kondisi keduanya akan terus dipantau tim medis sebelum mendapatkan lampu hijau untuk kembali mengikuti latihan secara penuh.
Berbeda dari Lulinha, Dicky, dan Gio, Jordy Wehrmann masih harus menjalani proses pemulihan lebih panjang. Gelandang asing Madura United FC tersebut sedang menjalani fisioterapi intensif dan latihan penguatan setelah menjalani operasi akibat cedera bankart tear.
Irsyad menyampaikan progres pemulihan Jordy berjalan sangat baik, tetapi prosesnya tetap dilakukan secara bertahap. Tim medis Madura United FC memperkirakan pemain tersebut masih membutuhkan waktu sekitar dua bulan sebelum siap kembali bergabung dengan skuad asuhan Jose Gomes.
“Adapun Jordy saat ini fokus menjalani fisio intensif dan penguatan pascaoperasi untuk cedera bankart tear, progres pemulihannya berjalan sangat baik tahap demi tahap, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan lagi hingga siap bergabung kembali bersama tim,” pungkasnya.
Madura United FC memiliki waktu cukup panjang untuk memaksimalkan proses pemulihan para pemain karena kompetisi Super League 2026/2027 sedang memasuki jeda FIFA Matchday.
Madura United FC dijadwalkan menghadapi Persik Kediri pada Jumat (9/10/2026), sehingga masih tersedia waktu lebih dari sepekan untuk mempersiapkan skuad. Bagi tim medis, periode jeda tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan pemain yang cedera menjalani tahapan pemulihan sesuai target.
Jika berjalan sesuai rencana, Lulinha menjadi pemain yang paling dekat dengan pintu kembali ke latihan, sementara Dicky dan Gio masih membutuhkan sekitar satu hingga dua pekan dan Jordy diperkirakan harus menunggu sekitar dua bulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022