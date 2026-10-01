Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Bangladesh: Thom Haye Absen, Emil Audero Berpeluang Main

Pemain Timnas Indonesia Luke Vickery berebut bola dengan Pemain Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Kiper Emil Audero berpeluang main dalam pertandingan tersebut.
Duel Timnas Indonesia vs Bangladesh dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB. Bagi skuad Garuda, laga tersebut sangat krusial.
Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan telak atas Bangladesh jika ingin mengamankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, skuad Garuda saat ini tertinggal selisih satu gol dari Malaysia.
Karena itu, skor akhir pertandingan tersebut sangat penting untuk menentukan nasib Timnas Indonesia. Begitu juga dengan skor akhir pada laga Malaysia kontra Singapura.
Timnas Indonesia mendapat kabar bagus menjelang laga krusial tersebut. Pelatih John Herdman mengungkapkan bahwa Emil Audero dalam kondisi fit 100 persen.
Dengan begitu, ada kemungkinan kiper Rayo Vallecano tersebut bakal diturunkan dalam laga melawan Bangladesh. Akan tetapi, Herdman enggan membocorkan susunan pemain yang diturunkan dalam laga tersebut.
“Dia (Emil Audero) sudah sepenuhnya bugar sekarang. Tapi saya tidak ingin membocorkan susunan pemain hari ini, kita lihat saja,” ungkap Herdman, dikuip Kamis (1/10).
Satu yang pasti, Herdman akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Juru taktik asal Inggris tersebut diperkirakan bakal melakukan sedikit perubahan karena kehilangan Thom Haye yang sedang menjalani sanksi kartu merah.
Di posisi penjaga gawang, Emil Audero yang telah pulih 100 persen berpeluang tampil sebagai starter. Meski dalam dua laga sebelumnya Maarten Paes tampil memukau, Emil Audero juga memiliki kualitas yang sama baiknya.
Untuk lini pertahanan, tampaknya Herdman akan memainkan Rizky Ridho sejak menit awal. Ketiga pemain lainnya yang bakal mengisi pos bertahan adalah Kevin Diks, Justin Hubner, dan Elkan Baggott.
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Jawa Pos
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