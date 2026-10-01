Ronaldo Blak-blakan! Tinggalkan Kamp Portugal, Pensiun dari Timnas Segera?

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp latihan Timnas Portugal jelang laga melawan Denmark di UEFA Nations League. (Instagram @cristiano)

JawaPos.com — Cristiano Ronaldo memutuskan meninggalkan kamp latihan Timnas Portugal jelang menghadapi Denmark di UEFA Nations League, Kamis (1/10/2026). Keputusan itu diambil setelah Ronaldo tidak dimainkan saat Portugal menghadapi Norwegia dan menjalani pembicaraan dengan pelatih Jorge Jesus serta Presiden FPF Pedro Proenca.

Ronaldo Tinggalkan Kamp Timnas Portugal

Ronaldo mengonfirmasi keputusan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal melalui unggahan di Instagram setelah bertemu Pedro Proenca dan Jorge Jesus. Kapten Portugal itu juga memastikan dirinya tidak akan tampil saat menghadapi Denmark.

Keputusan tersebut langsung memunculkan spekulasi mengenai masa depan Ronaldo bersama Timnas Portugal, terlebih ia sebelumnya sempat menyatakan siap pergi jika sudah tidak lagi dibutuhkan oleh pelatih. Ronaldo pun belum mengungkap alasan lengkap di balik keputusannya meninggalkan skuad.

"Setelah konferensi pers dengan pelatih Tim Nasional, dan setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugalia, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp Tim Nasional," ujar Ronaldo.

Pemain berusia 41 tahun itu menyebut alasan keputusannya akan disampaikan kepada publik Portugal pada waktu yang tepat. Ronaldo juga tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang melanjutkan perjuangan di UEFA Nations League.

"Pada waktunya, saya akan memberitahu semua orang Portugal tentang alasan-alasan yang mendorong saya untuk meninggalkan tim nasional, yang selalu saya dedikasikan," ungkapnya. "Sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat kepada Portugal dan semua rekan-rekan saya, tanpa pengecualian," tutup Ronaldo.

Jorge Jesus Tegaskan Ronaldo Tak Bisa Mendikte

Situasi Ronaldo tidak bisa dilepaskan dari keputusan Jorge Jesus mencadangkannya saat menghadapi Norwegia. Pelatih Timnas Portugal itu menegaskan dirinya sudah mengambil keputusan terkait Ronaldo sebelum konferensi pers pada Rabu (30/9/2026) WIB.

"Saya pelatihnya, saya sudah bilang kepada pemain itu bahwa dia (Ronaldo) tidak akan bermain," kata Jesus dalam konferensi pers, Rabu (30/9/2026) WIB.

Jesus juga menegaskan tidak akan mengubah keputusan hanya karena tekanan dari pemain ataupun federasi sepak bola Portugal. Menurutnya, keputusan mengenai pemain yang tampil sepenuhnya berada di tangan pelatih.

"Tidak ada pemain yang akan pernah mengubah pendirian saya. Bukan dia (Ronaldo), bukan siapa pun di dunia sepak bola. Bukan presiden mana pun. Tidak akan pernah," tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut membuat hubungan antara Ronaldo dan Jesus menjadi sorotan menjelang pertandingan melawan Denmark. Apalagi, Ronaldo sebelumnya sudah memberikan sinyal jika dirinya merasa tidak lagi masuk dalam rencana sang pelatih.

Ronaldo Pernah Buka Opsi Pergi

Sebelum meninggalkan kamp Timnas Portugal, Ronaldo sudah menyampaikan pernyataan tegas mengenai masa depannya bersama Selecao das Quinas. Ia mengatakan keputusan bertahan atau pergi sangat bergantung pada apakah dirinya masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan publik Portugal.

"Jika pelatih tidak lagi mengandalkan saya, saya bisa pergi hari ini juga," kata Ronaldo dari media Portugal A Bola. Pernyataan itu menjadi semakin relevan setelah Jorge Jesus secara terbuka memastikan Ronaldo tidak akan bermain.

Ronaldo kemudian menyebut dukungan masyarakat Portugal sebagai salah satu alasan dirinya masih bertahan bersama tim nasional. Ia menegaskan komitmennya selama masih merasa dirinya dibutuhkan oleh negara dan tim.

"Jika mereka masih mengandalkan saya, jika orang-orang Portugal masih mengandalkan saya, itulah satu-satunya alasan (bertahan)," sambungnya. Kini, keputusan meninggalkan kamp membuat pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan.

Masa Depan Ronaldo di Timnas Portugal Jadi Tanda Tanya

Kepergian Ronaldo dari kamp latihan membuat masa depannya bersama Timnas Portugal semakin menjadi pertanyaan. Terlebih, keputusan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah ia tidak dimainkan dan Jorge Jesus menegaskan pendiriannya sebagai pelatih.

Presiden FPF Pedro Proenca bahkan terbang ke Kopenhagen, Denmark, untuk mencoba menengahi situasi antara Ronaldo dan Jorge Jesus. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Ronaldo akhirnya memutuskan meninggalkan kamp Portugal.

Ronaldo belum menyatakan secara langsung dirinya pensiun dari Timnas Portugal. Namun, janji untuk menjelaskan alasan kepergiannya pada waktu yang tepat membuat publik masih menunggu pernyataan berikutnya dari pemain yang selama bertahun-tahun menjadi figur utama Selecao das Quinas.

Untuk sementara, perhatian Portugal tertuju pada laga melawan Denmark di UEFA Nations League. Ronaldo dipastikan tidak berada di lapangan dalam pertandingan tersebut, sementara keputusan mengenai kelanjutan karier internasionalnya masih menunggu penjelasan langsung dari sang megabintang.