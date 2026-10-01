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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 15.11 WIB

Risto Mitrevski Nikmati Latihan Berat Persebaya, Fokus Kembalikan Kondisi Jelang Laga

Risto Mitrevski kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo untuk persiapan menghadapi Isenmulang FC. (Persebaya) - Image

Risto Mitrevski kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo untuk persiapan menghadapi Isenmulang FC. (Persebaya)

JawaPos.com - Senyum terlihat di wajah Risto Mitrevski saat kembali menginjakkan kaki di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah mendapatkan waktu istirahat selama beberapa hari, bek Persebaya itu akhirnya kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama rekan-rekannya.

Persebaya mulai meningkatkan persiapan untuk menghadapi pekan keempat Super League 2026/27. Pada sesi latihan perdana setelah jeda, pelatih Bernardo Tavares langsung memberikan menu fisik dengan intensitas cukup tinggi kepada para pemain.

Meski harus menjalani latihan berat, suasana positif tetap terasa di dalam skuad Bajul Ijo. Risto mengaku senang bisa kembali bertemu dengan rekan-rekannya setelah beberapa hari tidak menjalani latihan bersama.

Menurut pemain asal Makedonia Utara tersebut, seluruh anggota tim juga menunjukkan antusiasme yang sama. Para pemain terlihat menikmati momen kembali ke lapangan sekaligus mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.

“Setelah menjalani beberapa hari tanpa latihan bersama, tentu senang bisa kembali berkumpul dan berlatih bersama tim. Semua pemain juga terlihat senang bisa kembali ke lapangan. Sekarang kami mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya,” ujar Risto dikutip dari laman resmi Persebaya.

Namun, sesi latihan pertama setelah jeda bukanlah latihan ringan. Tavares langsung memberikan menu fisik untuk membantu mengembalikan kondisi kebugaran pemain. Risto bahkan menyebut sesi tersebut sebagai salah satu latihan terberat yang pernah dijalaninya.

Meski begitu, Risto tidak mempermasalahkan program yang diberikan sang pelatih. Ia memahami latihan dengan intensitas tinggi memang dibutuhkan setelah pemain mendapatkan waktu untuk beristirahat.

“Latihan hari ini mungkin menjadi salah satu yang paling berat. Namun, itu tidak masalah karena kami sebelumnya mendapatkan beberapa hari untuk beristirahat dan masing-masing pemain juga memiliki program latihan yang harus dijalankan. Semua pemain profesional dan menjalankan tugasnya dengan baik,” jelasnya.

Risto menilai sesi latihan tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan tim. Para pemain bekerja keras dan menjaga fokus agar kondisi fisik kembali ke level yang dibutuhkan sebelum pertandingan.

“Saya pikir latihan hari ini berjalan sangat bagus. Kami bekerja keras dan fokus untuk mengembalikan kondisi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya,” tegasnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Persebaya
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