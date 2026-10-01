Mario Jozic Pulang ke Kroasia, Persib Bandung Ungkap Kondisi Terbaru Sandy Walsh

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mempersiapkan diri menghadapi jadwal kompetisi yang cukup padat. Dalam latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (30/9), pelatih Igor Tolic turut memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sejumlah pemain dan staf kepelatihan.

Salah satu yang masih menjalani pemulihan adalah pelatih kiper Persib Bandung, Mario Jozic. Pelatih asal Kroasia tersebut mengalami cedera menjelang pertandingan menghadapi Persija Jakarta.

Kondisi itu membuat Jozic harus menjalani perawatan dan tidak ikut dalam perjalanan Persib Bandung ketika menghadapi FC Seoul di ajang AFC Champions League Two maupun Persijap Jepara.

"Pelatih kiper mengalami cedera pada pertandingan Persija. Dia memerlukan beberapa perawatan khusus, tidak bersama kami saat di Seoul atau Jepara," ujar Igor Tolic dikutip dari laman resmi Persib.

Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, Jozic kemudian memutuskan kembali ke negara asalnya. Ia terbang menuju Zagreb, Kroasia, untuk menjalani pemeriksaan sekaligus perawatan tambahan.

Menurut Tolic, Jozic membutuhkan sejumlah pemeriksaan untuk memastikan proses pemulihannya berjalan dengan baik. Tim pelatih Persib Bandung pun terus memantau perkembangan kondisi sang pelatih kiper.

"Dia terbang ke Zagreb kemarin untuk pemulihan, jadi dia butuh beberapa pemeriksaan dan perawatan ekstra," kata Tolic.

Di tengah kabar tersebut, Persib Bandung juga mendapatkan perkembangan positif dari Sandy Walsh. Pemain yang sebelumnya menjalani proses pemulihan itu mulai kembali berlatih menggunakan bola.

Walsh terlihat sudah ikut menjalani latihan dengan bola bersama rekan-rekannya. Meski demikian, kondisi pemain berusia 31 tahun tersebut masih belum sepenuhnya pulih sehingga belum dapat mengikuti seluruh menu latihan secara normal.