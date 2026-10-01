Prediksi Skor Yunani vs Belanda di Liga Nations UEFA: De Oranje Tundukkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Yunani menjamu Belanda di Stadio Toumbas, Jumat (2/10/2026), dalam matchday ketiga Liga Nations UEFA Grup 2 League A, dengan tuan rumah memimpin klasemen lewat enam poin dari dua laga, sedangkan De Oranje mengoleksi empat poin. Belanda diprediksi menang 2-1 dan mengambil alih posisi puncak.

Yunani Sempurna, Belanda Belum Terkalahkan Yunani datang dengan modal dua kemenangan beruntun di Liga Nations UEFA setelah menundukkan Serbia dan Jerman, sekaligus memimpin Grup 2 dengan enam poin. Tim asuhan Ivan Jovanovic bahkan belum kebobolan dalam dua pertandingan tersebut, sehingga Belanda harus bekerja keras untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Kemenangan atas Serbia terasa dramatis karena Anastasios Douvikas mencetak gol penentu pada menit ke-94, sedangkan Dimitris Kourbelis menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Jerman. Dua hasil tersebut menjadi kebangkitan penting bagi Yunani setelah sebelumnya menjalani periode buruk dengan tiga kekalahan dalam kualifikasi Piala Dunia.

Performa Yunani memang sempat menurun sepanjang awal 2026 setelah hanya meraih dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam empat pertandingan persahabatan. Namun, dua kemenangan di Liga Nations UEFA membuat mereka kini berada di posisi teratas dan berpeluang mempertahankan rekor sempurna saat menjamu Belanda.

Belanda Punya Rekor Panjang Tanpa Kekalahan Belanda memasuki pertandingan dengan catatan tujuh laga beruntun tanpa kekalahan dalam waktu normal, terdiri dari empat kemenangan dan tiga hasil imbang. De Oranje juga hanya sekali kalah dalam 22 pertandingan terakhir di semua kompetisi jika pertandingan ditentukan dalam 90 menit.

Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih setelah kegagalan Belanda di Piala Dunia, mengawali tugasnya dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan. Pada laga perdana Liga Nations UEFA, Belanda bermain 1-1 melawan Jerman setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92.

Belanda kemudian menunjukkan ketajamannya ketika mengalahkan Serbia 2-1 pada matchday kedua. Mexx Meerdink menjadi bintang lewat dua golnya, sekaligus membawa Belanda mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan dan menjaga peluang merebut posisi pertama Grup 2.

De Oranje Unggul dalam Rekor Pertemuan Secara historis, Belanda memiliki catatan dominan ketika berhadapan dengan Yunani karena memenangkan sembilan dari 11 pertemuan kedua tim. Statistik tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi pasukan Xavi ketika harus menghadapi Yunani di kandangnya sendiri.

Meski demikian, kondisi terkini menunjukkan Yunani bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Dua kemenangan atas Serbia dan Jerman memperlihatkan efektivitas permainan mereka, sementara Belanda harus kehilangan Cody Gakpo dan Brian Brobbey akibat cedera.