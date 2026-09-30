Pemain Muda Barito Putera Korneles Howay Mulai Menunjukkan Ketajaman

Pemain muda Barito Putra Korneles Howay. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera menemukan Korneles Howay, sosok muda yang mampu mencuri perhatian pada awal kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.
Pemain berusia 18 tahun itu sudah mengoleksi tiga gol dari tiga pertandingan bersama Laskar Antasari.
Korneles menunjukkan potensi pada pertandingan pembuka ketika Barito Putera menghadapi Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9).
Pemain yang menggunakan nomor punggung 8 itu tampil menonjol dengan mencetak dua gol saat Barito Putera meraih kemenangan 3-2 atas Persipura.
Penampilan tersebut sekaligus menjadi awal yang menjanjikan bagi Korneles dalam menjalani musim pertama bersama tim senior Barito Putera.
Pada pertandingan kedua melawan Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (20/9), Korneles tidak menambah koleksi gol.
Meski demikian, pemain asal Papua tersebut tetap memberikan kontribusi dalam permainan Barito Putera, terutama ketika tim membangun serangan.
Korneles kembali menunjukkan ketajaman denga mencetak gol pada pertandingan ketiga lawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9).
Gol tersebut menjadi penyelamat Barito Putera yang sempat berada dalam posisi tertinggal.
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