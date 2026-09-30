Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Pemain Muda Barito Putera Korneles Howay Mulai Menunjukkan Ketajaman

Pemain muda Barito Putra Korneles Howay. (Istimewa) - Image

Pemain muda Barito Putra Korneles Howay. (Istimewa)

JawaPos.com - Barito Putera menemukan Korneles Howay, sosok muda yang mampu mencuri perhatian pada awal kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain berusia 18 tahun itu sudah mengoleksi tiga gol dari tiga pertandingan bersama Laskar Antasari.

Korneles menunjukkan potensi pada pertandingan pembuka ketika Barito Putera menghadapi Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9).

Pemain yang menggunakan nomor punggung 8 itu tampil menonjol dengan mencetak dua gol saat Barito Putera meraih kemenangan 3-2 atas Persipura.

Penampilan tersebut sekaligus menjadi awal yang menjanjikan bagi Korneles dalam menjalani musim pertama bersama tim senior Barito Putera.

Pada pertandingan kedua melawan Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (20/9), Korneles tidak menambah koleksi gol.

Meski demikian, pemain asal Papua tersebut tetap memberikan kontribusi dalam permainan Barito Putera, terutama ketika tim membangun serangan.

Korneles kembali menunjukkan ketajaman denga mencetak gol pada pertandingan ketiga lawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9).

Gol tersebut menjadi penyelamat Barito Putera yang sempat berada dalam posisi tertinggal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sempat Tertinggal Dua Gol, Barito Putera Bawa Pulang Satu Poin dari Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Sempat Tertinggal Dua Gol, Barito Putera Bawa Pulang Satu Poin dari Kendal Tornado FC

Senin, 28 September 2026 | 17.37 WIB

Barito Putera Siap Hadapi Kendal Tornado FC, Hendri Susilo Akui Sang Lawan Punya Kualitas - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Siap Hadapi Kendal Tornado FC, Hendri Susilo Akui Sang Lawan Punya Kualitas

Sabtu, 26 September 2026 | 16.25 WIB

Hadapi Barito Putera di Solo, Kendal Tornado FC Andalkan Mental dan Adaptasi Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Barito Putera di Solo, Kendal Tornado FC Andalkan Mental dan Adaptasi Pemain

Sabtu, 26 September 2026 | 02.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore