Barito Putera Siap Hadapi Kendal Tornado FC, Hendri Susilo Akui Sang Lawan Punya Kualitas

Pelatih Barito Putera, Hendri Susilo. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera menatap pertandingan pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27 dengan menghadapi Kendal Tornado FC. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9) sore.
Pertandingan Kendal Tornado FC kontra Barito Putera tersebut dipastikan digelar tanpa kehadiran penonton. Namun, kondisi ini tidak serta-merta dianggap menjadi keuntungan bagi Barito Putera.
Pelatih Barito Putera, Hendri Susilo, menilai absennya penonton tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap jalannya pertandingan. Menurutnya, kedua tim tetap memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal karena laga tersebut merupakan bagian dari kompetisi resmi.
"Saya pikir tidak juga keuntungan ya, karena ini pertandingan kompetisi. Saya pikir ada atau tidak ada penonton, tidak ada masalah," ujar Hendri Susilo dalam konferensi pers, Jumat (25/9).
Hendri juga mengakui Kendal Tornado FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asal Kendal tersebut dinilai memiliki kualitas dan sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk menghadapi kompetisi musim ini.
Karena itu, Barito Putera berusaha memastikan persiapan yang dilakukan timnya bisa memberikan hasil positif saat pertandingan berlangsung.
"Ya, pasti kami tahu juga Kendal Tornado FC tim bagus, tim yang sudah bersiap lama. Artinya, mudah-mudahan kami yang sudah mempersiapkan diri bisa tampil lebih baik," kata Hendri.
Barito Putera datang ke pertandingan ini dengan modal satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua laga sebelumnya. Laskar Antasari membuka kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Persipura Jayapura.
Namun, Barito Putera kemudian harus mengakui keunggulan Deltras FC dengan skor 2-3 pada pertandingan berikutnya.
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