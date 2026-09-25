Hadapi Barito Putera di Solo, Kendal Tornado FC Andalkan Mental dan Adaptasi Pemain

Stefan Keeltjes, pelatih Kendal Tornado FC. (Dok. Kendal Tornado)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC bersiap menghadapi Barito Putera pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027. Laskar Badai Pantura ingin melanjutkan catatan positif setelah mengamankan hasil dari dua pertandingan sebelumnya.
Pertandingan Kendal Tornado FC vs Barito Putera akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9/2026). Kick-off dijadwalkan pukul 15.30 WIB.
Kendal Tornado FC membawa modal cukup baik menuju pertandingan tersebut. Dalam dua laga awal, mereka berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas De Red FC dan kemudian membawa pulang satu poin dari kandang Persipura Jayapura.
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Catatan tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Stefan Keeltjes. Terlebih, Kendal Tornado FC sudah tidak asing dengan Stadion Sriwedari karena menggunakan venue tersebut pada musim sebelumnya.
Stefan menyebut pengalaman bermain di Solo menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemain. Mereka dinilai sudah memiliki gambaran mengenai kondisi lapangan dan suasana pertandingan di stadion tersebut.
"Kami tentu senang bisa kembali lagi main di Solo, karena kami musim lalu di sini dan pemain tentu sudah beradaptasi. Harapannya besok anak-anak bisa bermain di lapangan yang sudah biasa kami gunakan," kata Stefan dalam konferensi pers, Jumat (25/9/2026).
Meski demikian, Stefan tidak ingin menganggap remeh Barito Putera. Menurutnya, persaingan di musim ini semakin ketat dengan kualitas tim yang merata dan hadirnya sejumlah pemain baru.
Situasi tersebut membuat kesiapan mental menjadi salah satu perhatian utama Kendal Tornado FC. Stefan menilai para pemain harus memiliki motivasi dan konsentrasi yang baik sejak awal pertandingan.
"Yang paling penting secara kualitas yang saya lihat adalah kondisi mental dan motivasinya. Untuk pertandingan besok saya pikir mereka siap," ujarnya.
Dukungan dari suasana pertandingan di Solo juga diharapkan bisa menjadi tambahan energi bagi Kendal Tornado FC. Bek Agung Prasetyo menilai laga melawan Barito Putera tidak akan mudah, tetapi timnya siap memberikan perlawanan.
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Jawa Pos
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