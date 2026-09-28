Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 17.37 WIB

Sempat Tertinggal Dua Gol, Barito Putera Bawa Pulang Satu Poin dari Kendal Tornado FC

Barito Putera dapat satu poin usai imbang lawan Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

Barito Putera dapat satu poin usai imbang lawan Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Barito Putera bersyukur bisa membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Kendal Tornado FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.

Sempat tertinggal dua gol, Laskar Antasari mampu bangkit dan menutup pertandingan dengan skor 2-2.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9) sore, berjalan sengit.

Kendal Tornado FC yang bertindak sebagai tuan rumah mampu memanfaatkan peluang dengan baik untuk mencetak dua gol lebih dulu.

Moch Ibnu Hajar Alhaitami membuka keunggulan Kendal Tornado FC pada menit ke-39 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Kendal Tornado FC kembali memberikan tekanan.

Patrick Cruz berhasil mencetak gol pada menit ke-59 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Dalam kondisi tertinggal dua gol, Barito Putera tidak menyerah.

Tim asuhan Hendri Susilo mulai meningkatkan tekanan dan berusaha mencari celah di pertahanan Kendal Tornado FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Barito Putera Siap Hadapi Kendal Tornado FC, Hendri Susilo Akui Sang Lawan Punya Kualitas - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Siap Hadapi Kendal Tornado FC, Hendri Susilo Akui Sang Lawan Punya Kualitas

Sabtu, 26 September 2026 | 16.25 WIB

Hadapi Barito Putera di Solo, Kendal Tornado FC Andalkan Mental dan Adaptasi Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Barito Putera di Solo, Kendal Tornado FC Andalkan Mental dan Adaptasi Pemain

Sabtu, 26 September 2026 | 02.32 WIB

Kendal Tornado FC Tak Gentar Main Tanpa Penonton Lawan Barito Putera - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado FC Tak Gentar Main Tanpa Penonton Lawan Barito Putera

Jumat, 25 September 2026 | 06.00 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore