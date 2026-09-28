Sempat Tertinggal Dua Gol, Barito Putera Bawa Pulang Satu Poin dari Kendal Tornado FC

Barito Putera dapat satu poin usai imbang lawan Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera bersyukur bisa membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Kendal Tornado FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.
Sempat tertinggal dua gol, Laskar Antasari mampu bangkit dan menutup pertandingan dengan skor 2-2.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9) sore, berjalan sengit.
Kendal Tornado FC yang bertindak sebagai tuan rumah mampu memanfaatkan peluang dengan baik untuk mencetak dua gol lebih dulu.
Moch Ibnu Hajar Alhaitami membuka keunggulan Kendal Tornado FC pada menit ke-39 hingga babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, Kendal Tornado FC kembali memberikan tekanan.
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Patrick Cruz berhasil mencetak gol pada menit ke-59 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
Dalam kondisi tertinggal dua gol, Barito Putera tidak menyerah.
Tim asuhan Hendri Susilo mulai meningkatkan tekanan dan berusaha mencari celah di pertahanan Kendal Tornado FC.
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