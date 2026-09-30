Regi Aditya Optimistis Persipura Raih Kemenangan Perdana di Kandang De Red FC

Pelatih Persipuran Regi Aditya optimistis raih kemenangan perdana lawan De Red FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura bidik kemenangan pertama di Pegadaian Championship 2026/27 saat menghadapi De Red FC pada pekan keempat.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jumat (2/10).
Persipura belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal musim ini.
Mutiara Hitam baru mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang dan satu kekalahan.
Hasil imbang pertama didapat Persipura saat menghadapi Kendal Tornado FC.
Pertandingan yang berlangsung pada Jumat (18/9) tersebut berakhir tanpa gol.
Persipura kemudian kembali meraih satu poin ketika bermain 1-1 melawan Persis Solo pada Sabtu (26/9).
Sementara itu, satu-satunya kekalahan Persipura terjadi ketika menghadapi PS Barito Putera pada Sabtu (12/9).
Dalam pertandingan tersebut, Persipura harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-3.
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Jawa Pos
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