Persipura Terpuruk di Papan Bawah, Ramai Rumakiek Targetkan Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Persipura Jayapura terpuruk di papan bawah, belum mendapatkan hasil yang diharapkan dalam tiga pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.

Mutiara Hitam mencatatkan dua hasil imbang dan sekali kalah dari tiga laga yang telah dijalani.

Terbaru, Persipura seri menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (26/9), di bawah arahan pelatih baru, Regi Aditya.

Tambahan satu poin belum mampu mengangkat posisi Persipura secara signifikan.

Mutiara Hitam masih berada di papan bawah Grup B Pegadaian Championship 2026/27, tepatnya di peringkat kedelapan.

Meski belum meraih kemenangan, winger Persipura Ramai Rumakiek memilih melihat sisi positif dari hasil yang didapat timnya.

Dia tetap bersyukur, terutama setelah Persipura mampu mengamankan satu poin ketika berhadapan dengan Persis Solo.

"Ini bukan hasil yang kami inginkan. Tapi patut kami syukuri karena ini juga kerja sama tim," ujar Ramai.