Dua Laga Tanpa Kemenangan, Persipura Jayapura Lakukan Perubahan di Tim Kepelatihan

Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahadiyan menegaskan target promosi ke Super League tetap dipertahankan meski tim belum menang dalam dua laga. (I.League)
JawaPos.com - Persipura Jayapura melakukan perubahan di jajaran tim kepelatihan setelah melewati dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.
Manajemen Mutiara Hitam melakukan evaluasi menyusul hasil yang belum sesuai harapan pada awal kompetisi.
Dalam dua pertandingan pertama, Persipura belum mampu meraih kemenangan. Mereka lebih dulu menelan kekalahan 2-3 dari PS Barito Putera pada Sabtu (12/9).
Hasil tersebut kemudian diikuti dengan pertandingan melawan Kendal Tornado FC. Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (18/9), Persipura harus puas membawa pulang satu poin setelah laga berakhir tanpa gol.
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Evaluasi yang dilakukan manajemen kemudian berujung pada perubahan di beberapa posisi dalam jajaran kepelatihan.
Manajer Persipura, Eveline Sanita Injaya, memutuskan melakukan perombakan sebelum tim menjalani pertandingan pekan ketiga.
Perubahan paling utama terjadi di posisi pelatih kepala. Regi Aditya dipercaya mengambil alih posisi tersebut dari Andri Ramawi.
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Selain pelatih kepala, Persipura juga mengganti pelatih fisik. Abdullah Sapei ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Nur Cholis Majid.
Perubahan lainnya terjadi di posisi analis tim. Ronald Innova kini dipercaya menjalankan peran tersebut menggantikan Noor Arif Budiman.
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