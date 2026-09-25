Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 14.43 WIB

Dua Laga Tanpa Kemenangan, Persipura Jayapura Lakukan Perubahan di Tim Kepelatihan

Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahadiyan menegaskan target promosi ke Super League tetap dipertahankan meski tim belum menang dalam dua laga. (I.League) - Image

Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahadiyan menegaskan target promosi ke Super League tetap dipertahankan meski tim belum menang dalam dua laga. (I.League)

JawaPos.com - Persipura Jayapura melakukan perubahan di jajaran tim kepelatihan setelah melewati dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.

Manajemen Mutiara Hitam melakukan evaluasi menyusul hasil yang belum sesuai harapan pada awal kompetisi.

Dalam dua pertandingan pertama, Persipura belum mampu meraih kemenangan. Mereka lebih dulu menelan kekalahan 2-3 dari PS Barito Putera pada Sabtu (12/9).

Hasil tersebut kemudian diikuti dengan pertandingan melawan Kendal Tornado FC. Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (18/9), Persipura harus puas membawa pulang satu poin setelah laga berakhir tanpa gol.

Evaluasi yang dilakukan manajemen kemudian berujung pada perubahan di beberapa posisi dalam jajaran kepelatihan.

Manajer Persipura, Eveline Sanita Injaya, memutuskan melakukan perombakan sebelum tim menjalani pertandingan pekan ketiga.

Perubahan paling utama terjadi di posisi pelatih kepala. Regi Aditya dipercaya mengambil alih posisi tersebut dari Andri Ramawi.

Selain pelatih kepala, Persipura juga mengganti pelatih fisik. Abdullah Sapei ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut menggantikan Nur Cholis Majid.

Perubahan lainnya terjadi di posisi analis tim. Ronald Innova kini dipercaya menjalankan peran tersebut menggantikan Noor Arif Budiman.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persipura Tetap Bidik Promosi, Baru Raih Satu Poin di Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Tetap Bidik Promosi, Baru Raih Satu Poin di Championship

Kamis, 24 September 2026 | 01.05 WIB

Belum Pernah Menang, Persipura Jayapura Tak Revisi Target Promosi: Evaluasi Besar Segera Dilakukan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Belum Pernah Menang, Persipura Jayapura Tak Revisi Target Promosi: Evaluasi Besar Segera Dilakukan!

Rabu, 23 September 2026 | 22.21 WIB

Persipura Tanpa Dukungan Suporter di Kandang, Bima Ragil Bidik Kebangkitan di Laga Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Tanpa Dukungan Suporter di Kandang, Bima Ragil Bidik Kebangkitan di Laga Berikutnya

Selasa, 22 September 2026 | 13.38 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore