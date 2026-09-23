Persipura Tetap Bidik Promosi, Baru Raih Satu Poin di Championship

Persipura tetap membidik promosi ke Super League meski baru mengoleksi satu poin dari dua laga Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura belum mengubah target mereka di Championship 2026/27. Mutiara Hitam tetap membidik tiket promosi untuk kembali tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League.
Presiden Persipura, Owen Rahadiyan, menegaskan target tersebut tetap menjadi prioritas meski timnya belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan awal musim.
Persipura baru mengoleksi satu poin dari dua laga. Mutiara Hitam kalah 2-3 dari PS Barito Putera sebelum bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kendal Tornado FC.
Hasil tersebut belum sesuai harapan tim maupun suporter. Owen memahami kekecewaan yang muncul setelah Persipura hanya meraih satu poin dari dua pertandingan.
Namun, manajemen tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan hasil dalam dua laga terakhir.
“Setiap keputusan yang kami ambil bukanlah keputusan yang lahir hanya karena hasil dari dua pertandingan terakhir,” kata Owen, Rabu (23/9) dilansir iLeague.
Menurut Owen, proses evaluasi terhadap Persipura sudah berjalan sejak awal musim. Manajemen tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga memperhatikan proses yang dijalani tim, tren performa, dinamika internal, serta perkembangan skuad secara keseluruhan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat kebutuhan Persipura, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen ingin memastikan setiap langkah yang diambil dapat membantu tim berkembang.
Setelah melakukan pengamatan dan diskusi internal, Persipura akan mengambil sejumlah langkah dalam waktu dekat. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperbaiki dinamika tim sekaligus memperkuat hal-hal positif yang sudah berjalan.
“Langkah-langkah tersebut kami pandang perlu untuk memperbaiki dinamika tim, memperkuat apa yang sudah berjalan baik, serta membawa tim ke arah yang lebih baik ke depannya,” ujar Owen.
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