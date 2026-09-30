Striker PSPS Antonio Gamaroni Sudah Cetak 4 Gol, Diganjar Dua Kali Player of the Match

JawaPos.com - Striker PSPS Pekanbaru Antonio Gamaroni kembali menunjukkan ketajaman di Pegadaian Championship 2026/27, bantu Askar Bertuah raih kemenangan di laga tandang.

Antonio Gamaroni menjadi salah satu pemain yang berperan dalam kemenangan PSPS atas Sumsel United pada Sabtu (26/9).

Sempat tertinggal lebih dulu, PSPS mampu membalikkan keadaan dan membawa pulang kemenangan 2-1.

Gamaroni muncul sebagai penyelamat, usai striker asal Brasil itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-73.

Hanya berselang tiga menit, Natael Siringgo berhasil mencetak gol kedua PSPS sekaligus memastikan kemenangan tim tamu.

Gol tersebut menjadi gol keempat Gamaroni dalam tiga pertandingan bersama PSPS di Pegadaian Championship musim ini.

Performanya membuat pemain berusia 26 tahun itu dua kali dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meski kembali mendapatkan penghargaan individu, Gamaroni memilih tidak terlalu membesar-besarkan pencapaiannya.