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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 14.32 WIB

PSPS Raih Tiga Poin, Antonio Gamaroni: Kami di Jalur yang Tepat

Pemain PSPS Pekanbaru, Antonio Gamaroni. (Istimewa) - Image

Pemain PSPS Pekanbaru, Antonio Gamaroni. (Istimewa)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru akhirnya meraih tiga poin perdana di Pegadaian Championship 2026/27.

Hasil tersebut didapat setelah Askar Bertuah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 pada pekan kedua.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Jumat (19/9/2026), menjadi panggung bagi striker asing PSPS, Antonio Gamaroni.

Penyerang asal Brasil tersebut tampil sebagai pembeda dengan mencetak dua gol untuk PSPS. Gamaroni membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-34.

Enam menit berselang, pemain berusia 26 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya pada menit ke-40 membuat PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Persiraja sempat memberikan tekanan lebih besar setelah turun minum. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 melalui Aditya Angga yang memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Namun, PSPS mampu mempertahankan keunggulannya hingga pertandingan berakhir. Tiga poin pun menjadi milik tuan rumah.

Penampilan apik Gamaroni mendapat apresiasi dengan penghargaan Player of the Match. Dua gol yang dicetaknya menjadi faktor penting di balik kemenangan PSPS atas Persiraja.

Gamaroni mengaku bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan sekaligus mendapatkan tiga poin pertama pada musim ini. Menurutnya, hasil tersebut tidak terlepas dari keberhasilan para pemain menjalankan instruksi yang diberikan tim pelatih.

Editor: Banu Adikara
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