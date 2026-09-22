Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 06.55 WIB

Sumsel United Diterpa Masalah Jelang Lawan PSPS, Dua Pemain Dipastikan Tak Bisa Tampil

Sumsel United. (Istimewa) - Image

Sumsel United. (Istimewa)

JawaPos.com - Sumsel United menghadapi tantangan tersendiri jelang pertandingan pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Juaro dijadwalkan menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (26/9) sore.

Selain memburu kemenangan di kandang sendiri, Sumsel United juga harus melakukan penyesuaian komposisi pemain. Dua pemain yang tampil sejak menit awal pada pertandingan sebelumnya kontra PSGC Ciamis, yakni Fedly Damara dan Panggih Triatmojo, dipastikan tidak dalam kondisi ideal untuk tampil.

Fedly sudah dipastikan absen setelah mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Bek kanan tersebut harus menjalani hukuman larangan bermain selama satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya.

Absennya Fedly kemungkinan membuat posisi bek kanan ditempati Wafa Habibi. Pemain tersebut memiliki posisi yang sama sehingga menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih tim pelatih untuk menghadapi PSPS Pekanbaru.

Sementara itu, kondisi berbeda dialami Panggih Triatmojo. Penjaga gawang asal Lubuk Linggau tersebut mengalami cedera saat pertandingan melawan PSGC Ciamis. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-65 dan posisinya kemudian digantikan Ramadhan.

Tim medis Sumsel United masih memantau perkembangan kondisi Panggih. Dokter Tim Sumsel United, Fadhil M Farreyra, menjelaskan bahwa sang kiper mengalami cedera pada bagian paha kiri.

“Panggih mengalami sprain (cedera pada ligamen) otot di paha kiri bagian dalam dan harus beristirahat terlebih dulu selama tiga hari. Setelah itu akan kita nilai lagi gerakan dan kekuatannya,” ujar Fadhil M Farreyra saat dikonfirmasi Selasa (22/9).

Fadhil menambahkan, Panggih kemungkinan membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk menjalani pemulihan sebelum kondisinya kembali diperiksa.

Dengan kondisi tersebut, peluang Panggih untuk tampil menghadapi PSPS masih diragukan. Tim pelatih tentu harus menyiapkan opsi lain jika penjaga gawang tersebut belum dinyatakan siap bermain.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
DPP Panser Biru Puji Perjuangan PSIS Usai Menang atas PSPS di Laga Pembuka Championship 2026/27 - Image
Sepak Bola Indonesia

DPP Panser Biru Puji Perjuangan PSIS Usai Menang atas PSPS di Laga Pembuka Championship 2026/27

Minggu, 13 September 2026 | 14.21 WIB

PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya

Minggu, 13 September 2026 | 13.07 WIB

Deklarasi Damai Suporter Liga 2 Digelar Sebelum Laga Pembuka PSIS vs PSPS di Stadion Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Deklarasi Damai Suporter Liga 2 Digelar Sebelum Laga Pembuka PSIS vs PSPS di Stadion Jatidiri

Minggu, 13 September 2026 | 12.26 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore