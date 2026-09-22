Sumsel United Diterpa Masalah Jelang Lawan PSPS, Dua Pemain Dipastikan Tak Bisa Tampil

Sumsel United. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United menghadapi tantangan tersendiri jelang pertandingan pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Juaro dijadwalkan menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (26/9) sore.
Selain memburu kemenangan di kandang sendiri, Sumsel United juga harus melakukan penyesuaian komposisi pemain. Dua pemain yang tampil sejak menit awal pada pertandingan sebelumnya kontra PSGC Ciamis, yakni Fedly Damara dan Panggih Triatmojo, dipastikan tidak dalam kondisi ideal untuk tampil.
Fedly sudah dipastikan absen setelah mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Bek kanan tersebut harus menjalani hukuman larangan bermain selama satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya.
Absennya Fedly kemungkinan membuat posisi bek kanan ditempati Wafa Habibi. Pemain tersebut memiliki posisi yang sama sehingga menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih tim pelatih untuk menghadapi PSPS Pekanbaru.
Sementara itu, kondisi berbeda dialami Panggih Triatmojo. Penjaga gawang asal Lubuk Linggau tersebut mengalami cedera saat pertandingan melawan PSGC Ciamis. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-65 dan posisinya kemudian digantikan Ramadhan.
Tim medis Sumsel United masih memantau perkembangan kondisi Panggih. Dokter Tim Sumsel United, Fadhil M Farreyra, menjelaskan bahwa sang kiper mengalami cedera pada bagian paha kiri.
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“Panggih mengalami sprain (cedera pada ligamen) otot di paha kiri bagian dalam dan harus beristirahat terlebih dulu selama tiga hari. Setelah itu akan kita nilai lagi gerakan dan kekuatannya,” ujar Fadhil M Farreyra saat dikonfirmasi Selasa (22/9).
Fadhil menambahkan, Panggih kemungkinan membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk menjalani pemulihan sebelum kondisinya kembali diperiksa.
Dengan kondisi tersebut, peluang Panggih untuk tampil menghadapi PSPS masih diragukan. Tim pelatih tentu harus menyiapkan opsi lain jika penjaga gawang tersebut belum dinyatakan siap bermain.
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