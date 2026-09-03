Drama Transfer: Arkhan Kaka Resmi Bungkam Persis Solo, Garudayaksa FC Datangkan Talenta Muda

Arkhan Kaka resmi meninggalkan Persis Solo. (Persis)
JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan Arkhan Kaka. Penyerang berusia 18 tahun itu diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru klub untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Kepastian bergabungnya Arkhan Kaka diumumkan melalui akun media sosial resmi Garudayaksa FC pada Kamis (3/9). Klub menyambut kedatangan striker timnas muda tersebut sebagai tambahan tenaga baru di sektor depan.
Dalam unggahannya, Garudayaksa FC menampilkan cuplikan aksi Arkhan Kaka saat berada di lapangan. Klub juga menyertakan pesan singkat untuk menyambut pemain kelahiran 2007 tersebut.
"New force up front. Young, fearless, and ready to attack. Welcome to Garudayaksa, our new striker @arkhan8kaka," tulis Garudayaksa FC.
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Kehadiran Arkhan Kaka sekaligus menandai berakhirnya perjalanan sang pemain bersama Persis Solo. Sebelumnya, ia menjadi salah satu pemain muda yang tumbuh dari lingkungan klub berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut.
Arkhan Kaka bergabung dengan Persis U-20 pada 2022. Setahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk naik ke tim senior dan mulai merasakan persaingan di level profesional.
Selama memperkuat Persis Solo, Arkhan Kaka mencatatkan 52 penampilan di seluruh kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia mengoleksi dua gol dan tiga assist.
Meski catatannya belum terlalu banyak dari sisi kontribusi gol, pengalaman bersama Persis menjadi bagian penting dalam perkembangan karier Arkhan Kaka. Kini, ia memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru bersama Garudayaksa FC.
Sebelum bergabung dengan klub barunya, Arkhan Kaka juga menyampaikan salam perpisahan kepada Persis Solo. Ia mengungkapkan rasa bangganya pernah menjadi bagian dari klub yang memiliki kedekatan emosional dengannya.
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Jawa Pos
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