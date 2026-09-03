Hasil Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Gasak Laos, Kuasai Klasemen Grup H

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 menang 3-0 atas Laos U-20 pada matchday kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di New Laos National Stadium, Kamis (3/9/2026) malam WIB. Zahaby Gholy mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Fabio Azka Irawan.

Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Garuda Muda kini berada di puncak klasemen Grup H, unggul berdasarkan posisi meski memiliki jumlah poin sama dengan Australia yang menempati urutan kedua.

Timnas Indonesia U-20 Langsung Unggul Timnas Indonesia U-20 langsung menunjukkan agresivitas sejak awal pertandingan melawan Laos U-20. Baru memasuki menit ke-4, Fabio Azkairawan sukses membuka keunggulan Garuda Muda melalui penyelesaian setelah menerima umpan lambung terukur dari Aleandro Maulana.

Gol cepat tersebut membuat Timnas Indonesia U-20 berada di atas angin. Laos U-20 sempat memberikan respons empat menit kemudian melalui Odin Siphanit, tetapi gol tersebut dianulir hakim garis karena sang pemain berada dalam posisi offside.

Garuda Muda terus menguasai jalannya pertandingan dan kembali menciptakan peluang pada menit ke-22. Reno Salampessy mendapat kesempatan dari jarak dekat, tetapi tembakannya masih mampu diblok kiper Laos U-20, Souksamone Vethita.

Tiga menit berselang, Timnas Indonesia U-20 kembali nyaris mencetak gol. Alounxay Thepsouvanh hampir memasukkan bola ke gawang sendiri setelah salah mengantisipasi lemparan ke dalam jarak jauh, tetapi bola hanya membentur tiang.

Zahaby Gholy Bikin Indonesia Unggul 2-0 Tekanan Timnas Indonesia U-20 akhirnya kembali membuahkan hasil pada menit ke-39. Zahaby Gholy mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar bola hasil tembakan Aleandro Maulana dari luar kotak penalti yang sempat ditepis Vethita.

Gol tersebut membuat Garuda Muda menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Timnas Indonesia U-20 tampil efektif dengan memaksimalkan peluang dan membuat Laos U-20 kesulitan mengembangkan permainan.